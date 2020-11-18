Обсуждены приоритеты Казахстана как председателя штаба по взаимодействию и доверию в Азии

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев 17 ноября встретился с главой секретариата Совещания по взаимодействию и мерам доверия (СВМДА) в Азии Кайратом Сарыбай, который был недавно назначен. Во время встречи, политики обсудили первичные задачи Казахстана, ставшего председателем СВМДА на 2021–2022 годы. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Глава республики заострил внимание на целях, связанных коллегиальным развитием организации и углубления её роли в охране территориальной и глобальной безопасности на фоне острых вызовов современности. Токаев призвал визави, приложить все усилия к укреплению связей с другими международными офисами.

В рамках беседы, Кайрат Сарыбай констатировал, что сейчас СВМДА трансформировалась в авторитетную и активную организацию. В настоящее время, Совещание работает над реализацией положений душанбинской Декларации стран-участников организации.