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Премьер Украины пригрозил введением трёхнедельного локдауна

  • 18.11.2020, 18:03,
  • В Мире + Европа » Украина
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Премьер Украины пригрозил введением трёхнедельного локдаунаПремьер-министр Украины Денис Шмыгаль 17 ноября в рамках выступления в Верховной Раде заявил о критической эпидситуации в стране. По его словам, в случае достижения отметки новых пациентов с коронавирусом в 20 тысяч будет введён полный локдаун, как минимум на 3 недели, сообщает ИА «Укринформ».

Шмыгаль отметил, что аналогичные меры уже были приняты во Франции, Германии, Италии и ряде других европейских странах. При этом чиновник добавил, что пока есть альтернатива в виде «карантина выходного дня». Глава правительства также выразил опасения относительно того, что критическое число новых случаев заражения за сутки может быть достигнуто уже через 3 недели.

— В случае увеличения темпов распространения коронавируса у нас просто не хватит свободных мест в больницах, несмотря на то, что количество койко-мест было увеличено в два раза за последние месяцы, — заявил Шмыгаль.

Он также сделал акцент на том, что тяжёлые времена в контексте эпидемиологической ситуации ждут украинцев зимой. По его словам, на данный момент карантинные ограничения призваны зафиксировать число новых пациентов за сутки на уровне 12-15 тысяч человек.

Напомним, что «карантин выходного дня» был введён в Украине 14 ноября. По субботам и воскресеньям запрещена работа заведений общепита, ТРЦ, фитнес-центров, бассейнов.





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