Туркменистан поучаствует в финансировании Центрального фонда реагирования на чрезвычайные ситуации

Глава туркменского МИД Рашид Мередов 17 ноября поучаствовал в 16-й министерской встрече формата «Центральная Азия — Европейский Союз». На встрече туркменская сторона заявила о намерении внести финансовые средства в гуманитарный фонд CERF. Об этом FMG.NEWS сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

Стоит отметить, 8 декабря 2020 года пройдёт встреча высокого уровня по объявлению взносов в Центральный фонд реагирования на чрезвычайные ситуации (CERF), созванного генсеком Организации объединённых наций.

Делегацию Европейского Союза в вебинаре возглавил верховный представитель по иностранным делам и политике безопасности, вице-президент Еврокомиссии Джозеп Борелль и комиссар Еврокомиссии по международному сотрудничеству Ютта Урпилайнен.

Во встрече также участвовали руководители МИД Казахстана, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.

Собеседники обменялись мнениями по вопросам — обзор сотрудничества формата ЦА-ЕС и его планы на будущее, а также региональная и международная проблематика.

Главы МИД ЦА в своих выступлениях высказали своё видение и рассмотрели важнейшие направления взаимодействия в рамках формата.

Участники мероприятия особо рассмотрели вопросы безопасности и стабильности в ЦА и близлежащих регионах.

В этой связи туркменский чиновник обратил внимание на необходимость совместного разрешения кризисных ситуаций, возникающих в результате политических, экономических, гуманитарных, природных, техногенных и других причин.

— Туркменистан стремится усилить своё присутствие в международных программах, фондах и соответствующих проектах, созданных в целях предотвращения кризисов, а также минимизации их негативных последствий, — сказал Мередов.

Туркменская сторона также отметила активизацию взаимодействия страны и с Управлением ООН по координации гуманитарных вопросов (UN OCHA), в рамках которого в будущем году планируется выйти на совместное выполнение новых проектов.

В завершении встречи делегаты приняли Совместное Коммюнике.

Добавим, CERF был запущен в марте 2006 года. В течение 2013 года из фонда было выделено $473 млн в целях оказания помощи миллионам жителей в 45 странах мира, затронутых стихийными бедствиями и другими кризисами.