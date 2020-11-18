Мастер-класс от Коротченко: как выгодно продать и душу, и тело | Продажные журналисты России

Координатор проекта «Волна Каспия» Игорь Ахметов написал специальный обзор деятельности одного из самых одиозных лоббистов интересов Азербайджана в России Игоря Коротченко для портала Talyshistantimes. Представляем этот рассказ о девиациях господина коротченко — от профессиональных до сексуальных полностью.





Много лет назад замечательный российский журналист Андрей Караулов провел расследование касательно одной из персон, часто появляющейся на российском ТВ в качестве «военного эксперта». Речь идет об Игоре Коротчеко. Расследование Караулова никак не касалось вопроса армяно-азербайджанского конфликта в Нагорном Карабахе – передача была об антигосударственной деятельности этого «военного эксперта». Сомнительная биография «героя» была тщательно проанализирована на основе множества документов, вскрывающих самые темные его стороны, должностные преступления, подлоги и проч. Вы можете посмотреть эту программу по следующей ссылке https://www.youtube.com/watch?v=fU8ubzN89kw.





Нынешняя война между азеро-турецко-игиловским альянсом и Нагорным Карабахом снова активировала этого продажного шута с фальшивыми погонами – благо, на сегодняшней информационной войне деньги его азербайджанские хозяева раздают мешками. А у нас появились новые пикантные данные о Коротченко. Оказывается, он с готовностью торгует не только совестью и душой, но и …





Когда Караулов говорил о том, что Коротченко был уволен из Вооруженных Сил России с формулировкой «не соответствие морального облика званию офицера Российской Армии», журналист не стал раскрывать скобок – что это за несоответствие. Тем более что за Коротченко тянулся целый шлейф убедительно доказанных должностных нарушений и преступлений.





На видео, которое мы представляем вашему вниманию, известный российский аналитик Вячеслав Мальцев досказывает всю правду до конца: из армии Коротченко погнали, помимо прочего, за гомосексуализм. Не удивительно, что на подряде у агитпропа трудится человек с подобным наклонностями, столь высоко ценимыми в азербайджанском обществе. Но, право, удивительно, что тот же персонаж у нас в России является ни много-ни мало главным редактором журнала… «Национальная оборона». Да, можно представить себе состояние такой обороны… Благо, что это сомнительное издание, сидящее на балансе Баку , никакого отношения к российской обороне не имеет.









Игорь Ахметов

Источник — https://www.talyshistantimes.com/content/korotchenko