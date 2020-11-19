Глупость российских стереотипов об Армении | Разговор по душам

Мать-перемать. Русский обыватель ещё тупее, чем я думал. Приходят с одной и той же поебенью; « Армения нас предала», «сорос», фотографии с ереванских митингов, «а потому что не признали Крым», скрины с фейкового аккаунта «пашиняна», сделанного в Баку , ссылки на фейковый сайт «Армениан рипорт» оттуда же. Опять тупые вечные афони. Опять охлос настоящий, с советского завода, высмеянный ещё Галичем «как мать говорю, и как женщина»?





Армения не сделала ни единого жеста, который можно было трактовать как предательство. Там стоит база. Все договора соблюдаются. ШОС, ЕАЭС, ОДКБ. Сорос легально и давно действует в Азербайджане, и много лет работал в самой России. Из Азербайджана русскую базу выпиздили в своё время в 72 часа. Сорос легально и давно действует в Азербайджане, и много лет работал в самой России. Из Азербайджана русскую базу выпиздили в своё время в 72 часа.

Сейчас в Азербайджане стоят турецкие войска. Это значит — там НАТО. Они никуда не уйдут, победит ли Азербайджан , не победит — не важно. Там сирийские отпетые джихадисты. Они уже там. Они на границе с Дагестаном. Им просто шаг сделать.Нет. Пьющие патриотичные городовые с губкой вместо мозгов продолжают тянуть свою быдляцкую резину «армяне закрыли все русские школы, убрали русские канаалы». Ни хуя не закрыли. Специально спрашивал. Ни хуя не убрали, просто переместили по сетке.Три-четыре двухлетней давности фотографии армянских придурков с транспарантами, русские придурки без устали кладут и кладут в сети. Притом, что в самой Москве, в Минске, выходили с плакатами похуже и было этого побольше. Кончайте придуриваться, болваны.





Я понимаю, что часть этих «профессиональных русичей» — чушки под никами, часть — хохлы, а часть просто нацисты, которые ненавидят армян по расовым причинам, но вслух сказать стесняются, и прикрывают это «заботой об национальном интересе» (хотя в реальности национальный интерес тут противоположный)Но если вы готовы сдать союзника, «лишь бы не было войны», то имейте смелость это сказать. Это, в конце концов, не редкость, и это все поймут. Не ведите себя, как бляди поёбанные, не несите чуши. Потому что эта чушь и выдаёт — вы ссыте. Да просто скажите — «армяне, с турками воевать ссыкливо, справляйтесь уж сами, мы вам сочувствуем». Но, видимо, такое в русле идеологии наташизма невозможно — надо армян же и обвинить. Сорос, конечно сорос. Предатели. Крым не признали. Да умницы, что не признали, а то сейчас на стороне зверинца ещё бы и украинская армия воевала, при нейтралитете Кремля и под песенку «призываем Армению и Азербайджан прекратить насилие»





Если на стороне Азербайджана по жизни играли продажные казённые патриоты, всевозможные унылые проститутки, Марков, Коротченко, а также шваль из числа подпёздывателей зеленоте, типа Шевченко и Исраэля Шамира, на котором негде пробу ставить, в общем, нудная овощебаза, то на стороне армян всегда были люди, которые, может, и разных взглядов, порой достаточно резких, но в яркости им не откажешь — Пегов, Чичерина, Юнна Мориц, покойные Антон Носик и Лимонов, Герман Стерлигов, Милонов.