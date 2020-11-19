Сборная России унижена в Сербии – 0:5

В последнем туре Лиги наций-2020 у сборной России был шанс победить в гостях Сербию и решить сразу все задачи – а в итоге разгромное поражение без шансов, рассказывает информационный портал " Рейтинг Букмекеров ”.

Слишком быстро все стало ясно в ключевом матче года: российская команда сама упустила отличный момент на первой минуте, когда Антон Заболотный сходу попал прямо во вратаря сербов, а следом хозяева безжалостно наказывали нашу команду во всех удобных моментах.

Сначала помог рикошет – удар из-за штрафной превратился в неберущийся, потом непонятная ситуация в центре штрафной – Йович выпрыгнул и переправил. Дальше – еще хуже: дали добить в пустые с нескольких метров, снова проиграли Йовичу верх, а во втором тайме дали спокойно пробить в дальний угол.

В перерыве Станислав Черчесов неожиданно поменял вратаря: вместо Гильерме вышел Сослан Джанаев, но это не спасло в дальнейшем игру. Да, Джанаев пропустил всего однажды, но и сербы атаковали симметрично счету. Главный тренер после матча объяснил: стартовый кипер ни разу не выручил, свой тайм провалил, поэтому его решили спрятать – потому что у всех бывают такие матчи.

Но все эти обстоятельства уже не так важны, главное – сборная России проиграла и второй ноябрьский матч Лиги наций, осталась на втором месте в группе и снова не смогла пробиться на элитный уровень.

● В Лиге наций сборная России прошла очень ритмичный календарь, две победы в сентябре, две ничьих в октябре и теперь два поражения. В двух последних матчах пропустили аж восемь мячей (еще были три от Турции), с такими показателями законно опустились на второе место.

● Сборная России потерпела самое крупное поражение за 16 лет – крупнее было только в 2004-м, когда получили 1:7 от Португалии в Лиссабоне.● Россияне крупно проиграли 15-й раз в истории: причем за последние три года это уже пятый случай. До чемпионата мира, в марте, проигрывали 0:3 Бразилии, на ЧМ были 0:3 с Уругваем, после – товарищеские 0:3 от Германии, год назад 1:4 с Бельгией в отборе на Евро плюс тоже 0:5. Пять мячей до этого пропускали только дважды: перед Португалией-2004 были 1:5 от Бразилии в 1998-м.Еще одно самое важное последствие поражения – теперь сложнее будет отобраться на ЧМ-2022. По результатам последнего дня Лиги наций сборная России опустилась в рейтинге ФИФА, а вместе с этим переместилась из второй корзины в третью при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира в Катаре. Россию опередила Румыния (благодаря голу Эрика Бикфалви, он принес своей стране ничью), теперь у российской сборной будет на одного сильного соперника больше.