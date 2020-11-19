Сборная России унижена в Сербии – 0:5

В последнем туре Лиги наций-2020 у сборной России
был шанс победить в гостях Сербию и решить сразу все задачи – а в итоге
разгромное поражение без шансов, рассказывает информационный портал "Рейтинг
Букмекеров
”.
Слишком быстро все стало ясно в ключевом матче
года: российская команда сама упустила отличный момент на первой минуте, когда
Антон Заболотный сходу попал прямо во вратаря сербов, а следом хозяева
безжалостно наказывали нашу команду во всех удобных моментах.
Сначала помог рикошет – удар из-за штрафной
превратился в неберущийся, потом непонятная ситуация в центре штрафной – Йович
выпрыгнул и переправил. Дальше – еще хуже: дали добить в пустые с нескольких
метров, снова проиграли Йовичу верх, а во втором тайме дали спокойно пробить в
дальний угол.
В перерыве Станислав Черчесов неожиданно поменял
вратаря: вместо Гильерме вышел Сослан Джанаев, но это не спасло в дальнейшем
игру. Да, Джанаев пропустил всего однажды, но и сербы атаковали симметрично
счету. Главный тренер после матча объяснил: стартовый кипер ни разу не выручил,
свой тайм провалил, поэтому его решили спрятать – потому что у всех бывают
такие матчи.
Но все эти обстоятельства уже не так важны,
главное – сборная России проиграла и второй ноябрьский матч Лиги наций,
осталась на втором месте в группе и снова не смогла пробиться на элитный
уровень.
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Сборная России потерпела самое
крупное поражение за 16 лет – крупнее было только в 2004-м, когда получили 1:7
от Португалии в Лиссабоне.
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Россияне крупно проиграли 15-й раз
в истории: причем за последние три года это уже пятый случай. До чемпионата
мира, в марте, проигрывали 0:3 Бразилии, на ЧМ были 0:3 с Уругваем, после –
товарищеские 0:3 от Германии, год назад 1:4 с Бельгией в отборе на Евро плюс
тоже 0:5. Пять мячей до этого пропускали только дважды: перед Португалией-2004
были 1:5 от Бразилии в 1998-м.
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В Лиге наций сборная России прошла
очень ритмичный календарь, две победы в сентябре, две ничьих в октябре и теперь
два поражения. В двух последних матчах пропустили аж восемь мячей (еще были три
от Турции), с такими показателями законно опустились на второе место.
Еще одно самое важное последствие поражения –
теперь сложнее будет отобраться на ЧМ-2022. По результатам последнего дня Лиги
наций сборная России опустилась в рейтинге ФИФА, а вместе с этим переместилась
из второй корзины в третью при жеребьевке отборочного турнира чемпионата мира в
Катаре. Россию опередила Румыния (благодаря голу Эрика Бикфалви, он принес
своей стране ничью), теперь у российской сборной будет на одного сильного
соперника больше.