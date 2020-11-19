Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций

Стали известны все участники «Финала четырех»
Лиги наций. За победу в турнире будут бороться Италия, Бельгия, Франция и
Испания. Именно эти сборные стали победителями своих групп в Лиге А.
Покинули элитный дивизион Лиги наций Босния и
Герцеговина, Исландия, Швеция и Швейцария. В Лигу А поднялись Австрия, Чехия,
Венгрия и Уэльс.
Бельгиец Ромелу Лукаку, забив пять голов, стал
лучшим бомбардиром Лиги наций в Лиге А. В Лиге B это звание получил Холанд (6
голов).
Жеребьевка, после которой определятся
полуфинальные пары, состоится третьего декабря. Финал турнира пройдет с 6 по 10
октября 2021 года.
У этого турнира будет новый
победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.