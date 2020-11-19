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Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций

  • 19.11.2020, 13:30,
  • В Мире + Европа Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций
 
Стали известны все участники «Финала четырех» Лиги наций. За победу в турнире будут бороться Италия, Бельгия, Франция и Испания. Именно эти сборные стали победителями своих групп в Лиге А.
 
Источник: https://meta-ratings.com.ua/.
 
Покинули элитный дивизион Лиги наций Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция и Швейцария. В Лигу А поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс.
 
Бельгиец Ромелу Лукаку, забив пять голов, стал лучшим бомбардиром Лиги наций в Лиге А. В Лиге B это звание получил Холанд (6 голов).
 
Жеребьевка, после которой определятся полуфинальные пары, состоится третьего декабря. Финал турнира пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.
 
У этого турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.


  Источник:FMG NEWS

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