Определились участники «Финала четырёх» Лиги наций

Покинули элитный дивизион Лиги наций Босния и Герцеговина, Исландия, Швеция и Швейцария. В Лигу А поднялись Австрия, Чехия, Венгрия и Уэльс.

Бельгиец Ромелу Лукаку, забив пять голов, стал лучшим бомбардиром Лиги наций в Лиге А. В Лиге B это звание получил Холанд (6 голов).

Жеребьевка, после которой определятся полуфинальные пары, состоится третьего декабря. Финал турнира пройдет с 6 по 10 октября 2021 года.

Стали известны все участники «Финала четырех» Лиги наций. За победу в турнире будут бороться Италия, Бельгия, Франция и Испания. Именно эти сборные стали победителями своих групп в Лиге А.У этого турнира будет новый победитель, ведь триумфатором первой в истории Лиги Наций стала Португалия.