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Сборная Испании с разгромным счетом победила Германию

  • 19.11.2020, 15:00,
  • В Мире + Европа Спорт
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  • : ~ 1 минута на чтение:  
Сборная Испании с разгромным счетом победила Германию
 
В последнем туре Лиги наций-2020 сборная Германии потерпела ужасное поражение – вместо того чтобы занять первое место в группе и выйти в «Финал четырех», немцы отлетели от Испании (0:6), сообщает «Рейтинг Букмекеров».
 
Теперь появилась еще одна свежая ассоциация со сборной Германии и крупным счетом – но теперь не такая приятная, как полуфинал чемпионата мира-2014 против сборной Бразилии (7:1). Немцы проиграли в те же шесть мячей сборной Испании.
 
Это был решающий матч Лиги наций, Германию для победы в группе и выхода в полуфинал турнира вполне устраивала ничья, однако немцы еще в первом тайме получили три гола.
 
Конечно, подобные провалы для Германии являются редкостью, только что сборная установила пачку антирекордов, которые надолго зафиксируют такой черный день в истории немецкого футбола.
 
В составе Испании выделился Ферран Торрес – 20-летний вингер, который только что перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити». Он сделал хет-трик (первый, кому это удалось в ворота немцев со времен Майкла Оуэна-2001, – тогда Ферран фактически только родился).
 
Йоахим Лев после такого унижения старался не показывать расстройство: еще до игры он объяснял, что намерен доверять молодым футболистам и сознательно отказывается вызывать таких игроков, как Томас Мюллеа или Джером Боатенг.
 
Теперь пришлось защищаться от едких комментариев про молодежь, но главный тренер продолжает утверждать – «Мы на правильном пути и по-прежнему доверяем этим игрокам, хотя и прогрессируем пока не так быстро, как хотелось бы».
 


  Источник:FMG NEWS

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