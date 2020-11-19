Сборная Испании с разгромным счетом победила Германию

Теперь появилась еще одна свежая ассоциация со сборной Германии и крупным счетом – но теперь не такая приятная, как полуфинал чемпионата мира-2014 против сборной Бразилии (7:1). Немцы проиграли в те же шесть мячей сборной Испании.

Это был решающий матч Лиги наций, Германию для победы в группе и выхода в полуфинал турнира вполне устраивала ничья, однако немцы еще в первом тайме получили три гола.

Конечно, подобные провалы для Германии являются редкостью, только что сборная установила пачку антирекордов, которые надолго зафиксируют такой черный день в истории немецкого футбола.

В составе Испании выделился Ферран Торрес – 20-летний вингер, который только что перешел из «Валенсии» в «Манчестер Сити». Он сделал хет-трик (первый, кому это удалось в ворота немцев со времен Майкла Оуэна-2001, – тогда Ферран фактически только родился).

Йоахим Лев после такого унижения старался не показывать расстройство: еще до игры он объяснял, что намерен доверять молодым футболистам и сознательно отказывается вызывать таких игроков, как Томас Мюллеа или Джером Боатенг.

Теперь пришлось защищаться от едких комментариев про молодежь, но главный тренер продолжает утверждать – «Мы на правильном пути и по-прежнему доверяем этим игрокам, хотя и прогрессируем пока не так быстро, как хотелось бы».