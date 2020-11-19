Сборная Испании с разгромным счетом победила Германию

В последнем туре Лиги наций-2020 сборная
Германии потерпела ужасное поражение – вместо того чтобы занять первое место в
группе и выйти в «Финал четырех», немцы отлетели от Испании (0:6), сообщает «Рейтинг
Букмекеров
».
Теперь появилась еще одна свежая ассоциация со сборной
Германии и крупным счетом – но теперь не такая приятная, как полуфинал
чемпионата мира-2014 против сборной Бразилии (7:1). Немцы проиграли в те же
шесть мячей сборной Испании.
Это был решающий матч Лиги наций, Германию для победы в
группе и выхода в полуфинал турнира вполне устраивала ничья, однако немцы еще в
первом тайме получили три гола.
Конечно, подобные провалы для Германии являются редкостью,
только что сборная установила пачку антирекордов, которые надолго зафиксируют
такой черный день в истории немецкого футбола.
В составе
Испании выделился Ферран Торрес – 20-летний вингер, который только что перешел
из «Валенсии» в «Манчестер Сити». Он сделал хет-трик (первый, кому это удалось
в ворота немцев со времен Майкла Оуэна-2001, – тогда Ферран фактически только
родился).
Йоахим Лев
после такого унижения старался не показывать расстройство: еще до игры он
объяснял, что намерен доверять молодым футболистам и сознательно отказывается
вызывать таких игроков, как Томас Мюллеа или Джером Боатенг.
Теперь пришлось
защищаться от едких комментариев про молодежь, но главный тренер продолжает
утверждать – «Мы на правильном пути и по-прежнему доверяем этим игрокам, хотя и
прогрессируем пока не так быстро, как хотелось бы».