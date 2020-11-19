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США провоцируют Армению и Азербайджан на срыв мира в Карабахе | Сергей Нарышкин

 
США и их европейские союзники провоцируют армянских и азербайджанских националистов на срыв договоренностей о прекращении огня в Карабахе, заявил в среду директор Службы внешней разведки (СВР) России Сергей Нарышкин.

"Ведущие страны НАТО стараются скрыть свое раздражение достигнутым при активном участии России соглашением Азербайджана и Армении о прекращении огня в Нагорном Карабахе. США и их союзники раздосадованы тем, что война остановлена при посредничестве Москвы. Ведь это, по сути, "обнулило" их многолетнюю работу по вытеснению России из Закавказья", - говорится в заявлении Нарышкина, распространенном пресс-службой СВР.

"По имеющейся у нас информации, некоторые западные страны через имеющиеся каналы провоцируют армянских и азербайджанских националистов на дискредитацию и срыв договоренности о прекращении огня. Армян пытаются убедить в том, что мир в Нагорном Карабахе - это поражение Еревана. Вбрасывается идея о необходимости "войны до победного конца". Азербайджанцам, напротив, говорят, что Кремль "украл у них победу", когда азербайджанская армия была в шаге от взятия Ханкенди (Степанакерта, столицы самопровозглашенной Нагорно-Карабахской республики - ИФ)", - сказал Нарышкин.

Он отметил, что ни США, ни Европа не хотят мириться со сложившимся балансом сил в регионе: "В целях его "демонтажа" они не придумали ничего лучше, чем вновь попытаться разжечь рознь между народами Азербайджана и Армении".

"Подобные действия - лишнее свидетельство того, что США и их европейские друзья как всегда решают свои задачи за счет интересов простых людей, в этот раз - азербайджанцев и армян. Американцев и европейцев не тревожит, что их провокации могут привести к новому кровопролитию и ввергнуть регион в тяжелый военный конфликт", - подчеркнул директор СВР.
 
На этом фоне в Ереване продолжаются митинги оппозиции, которая ведет страну в пропасть, так как не имея плана на будущее, подозрительные политические силы состоящие из 3х-4х человек требуют освободить кресло премьер министра. Подавляющее большинство этих политических сил виновны в разрушении страны на протяжении 27 лет, незаконном обогащении и воровстве страны, что привело к плачевному состоянию на поле боя в Арцахе.
 
За эти 27 лет вместо строительства армии лидеры оппозиции и их окружение строили особняки, гостиницы, сауны и вывозили золото и драгоценные металлы из страны в офшорные страны. Каждый особняк стоит от 5-7 млн до 35.000.000 долларов США. 


  Источник:FMG NEWS

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