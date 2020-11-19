Глава Казахстана инициировал оздоровление бизнес-климата в стране

Глава государства Казахстан Касым-Жомарт Токаев 18 ноября выступил перед участниками рабочего совещания Совета иностранных инвесторов при президенте РК. Красной нитью в речи лидера сраны, проходила череда инициатив по улучшению бизнес-климата в Казахстане. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Касым-Жомарт Токаев отдельно остановился на восстановлении экономической и инвестиционной активности, а также деловой привлекательности нефтегазовой сферы страны. Президент отметил, что кабинетом министров будет разработана новая регуляторная система. Во всех контрольно-надзорных и других профильных органах будет проведена глобальная ревизия.

Президент сообщил, что вместе с тем, будет максимально усовершенствована защита зарубежных вкладчиков от коррупционного прессинга. Так, на данный момент ведомство по борьбе с коррупцией держит в поле зрения более 500 проектов, на сумму 12 триллионов тенге.

В ходе расшифровки мер, направленных на оздоровление условий, президент заострил внимание на экологии. Он рассказал слушателям о введении нового Экологического кодекса, в котором задействованы передовые идеи стран-членов ОЭСР. По его словам, предприятия, работающие по этим технологиям будут освобождены от платы за эмиссию. Президент подчеркнул, что такие механизмы солидарные по затратам на окружающую среду с бизнес-субъектами, может предложить далеко не каждое государство.