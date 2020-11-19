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Туркменистан принял участие во встречах в рамках сотрудничества государств-участников СНГ

Туркменистан принял участие во встречах в рамках сотрудничества государств-участников СНГВице-премьер, секретарь Государственного Совета Безопасности Туркменистана Чарымурат Аманов 18 ноября в онлайн-режиме прошла 8-я встреча секретарей совбеза государств-участников СНГ. Об этом FMG.NEWS сообщили в туркменском внешнеполитическом ведомстве.

В работе сессии участвовали председатель Исполкома — Исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев, генсек ОДКБ Станислав Зась, а также руководители совбеза Азербайджана, Армении, Беларуси, Казахстана, Кыргызстана, Молдовы, РФ, Таджикистана и Узбекистана.

В начале встречи состоялся конструктивный обмен мнениями по насущным вопросам региональной и международной повестки дня. В частности, стороны рассмотрели вопросы противодействия биологическим угрозам на пространстве Содружества, а также консолидация усилий в активизации межгосударственного сотрудничества, направленного на борьбу с пандемией коронавируса и минимизации её социально-экономических последствий.Туркменистан принял участие во встречах в рамках сотрудничества государств-участников СНГ

— Одной из важнейших задач конечно является противодействие угрозам биологической безопасности. Вместе с тем появились и новые актуальные задачи. Например, на родину вернулись много трудовых мигрантов, а обеспечение их работой — серьёзная проблема. Специалисты не без оснований полагают, что социальная неустроенность может побудить этих людей к криминальной или другой противоправной деятельности, — сказал в своём выступлении Лебедев.

Отдельной темой обсуждения стала усиление партнёрства в области противодействия современным вызовам и угрозам в сфере информбезопасности, а также укрепление потенциала киберпространства стран.

Кроме того, в повестку дня встречи была включена проблематика, связанная с ситуацией в соседнем Афганистане и её влиянием на безопасность стран Центральноазиатского региона.Туркменистан принял участие во встречах в рамках сотрудничества государств-участников СНГ

— Туркменистан, следуя принципам постоянного нейтралитета, активно участвует в мирной стабилизации соседней республики и всесторонне поддерживает мирные межафганские переговоры, — сказал вице-премьер Аманов.

Напомним, в сентябре 2020 года в Катаре прошли первые официальные мирные переговоры между правительством Афганистана и движением Талибан (запрещено в РФ). Туркменистан на встрече заявил о готовности предоставления политического пространства для проведения очередных раундов мирных переговоров, с участием всех заинтересованных сторон.Туркменистан принял участие во встречах в рамках сотрудничества государств-участников СНГ

Добавим, в тот же день министр культуры Туркменистана Атагельди Шамурадов принял участие в ХХXV заседании Совета по культурному взаимодействию стран-участников СНГ. Заседатели обсудили вопросы интенсификации культурного обмена, ход выполнения основных мероприятий сотрудничества государств-участников СНГ в области культуры на 2016-2020 годы, также возможность проведения международной выставки ART EXPO в 2020-2022 годах.





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