США потратят $2 млн на сплочение беженцев из Донбасса

Власти Соединённых Штатов Америки и международная организация IREX намерены приняли решение запустить программу, основным направлением которой будет сплочение граждан, которые мигрировали из Донбасса в Украину. Всего США планируют потратить 2 млн долларов. Об этом 18 ноября в Twitter сообщила пресс-служба американского диппредставительства.

Программа поможет интегрировать соответствующих беженцев, укрепить их социальную устойчивость перед лицом внешней агрессии, отметили сотрудники отдела по связям с общественностью посольства США в Киеве.

IRЕХ занимается администрацией инновационных программ, ориентированных на развитие лидерских качеств, улучшение качества образования. Кроме того, одним из направлений Совета международных научных исследований и обменов является усиление влияния независимых средств массовой информации, развитие плюрализма в формировании гражданского общества.

Напомним, что 16 ноября правительство страны выделило около 121,6 тыс. долларов (3,43 млн гривен) на покупку жилья для мигрантов из Донбасса. В общей сложности в 2020 году в целях поддержки соответствующих территорий, подвергшихся негативному влиянию военных действий, из госбюджета было выделено около 709 тыс. долларов (20 млн гривен). В следующем году в рамках соответствующей программы запланировано потратить примерно 4,4 млн долларов (125 млн гривен).