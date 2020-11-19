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Президент Таджикистана созвонился с эмиром Катара

Президент Таджикистана созвонился с эмиром КатараЛидер Таджикистана Эмомали Рахмон 18 ноября созвонился с эмиром Катара Шейхом Тамимом бин Хамадом Аль-Тани. Они затронули ряд важных вопросов, касающихся наращивания отношений в различных секторах экономики и промышленности. Об этом сообщила пресс-служба таджикского президента.

Тамим Аль-Тани в первую очередь поздравил Рахмона с переизбранием на пост лидера страны. Он также пожелал своему коллеге успехов в дальнейшей работе.

Затем собеседники обсудили основные направления сотрудничества между государствами в торговой, инвестиционной, энергетической, аграрной и туристической сферах. Президенты также выразили взаимную удовлетворённость текущим состоянием межгосударственного партнёрства.

В этой связи стороны сошлись во мнении, что соответствующее взаимодействие обладает большим потенциалом, который ещё не полностью раскрыт. Особое внимание в рамках телефонного разговора было уделено совместной борьбе с коронавирусом. Было отмечено, что экономика Таджикистана не смогла в полной мере защититься от негативного влияния пандемии.

Затем Рахмон предложил эмиру Катара в рамках государственного визита посетить центральноазиатскую страну. Тамим Аль-Тани с удовольствием принял приглашение.





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