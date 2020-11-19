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Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессы

  • 19.11.2020, 17:41,
  • Китай и Центральная Азия Экономика
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Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессыНа информационном источнике CentralAsia.news видный туркменский научный деятель, доктор технических наук Аллаберды Ильясов, 19 ноября рассказал о переходе энергетических производств Туркменистана на современные технологические процессы, основанные на передовых достижениях науки. В частности, такие механизмы активно внедряются на флагмане туркменской нефтепереработки — ТКНПЗ.

Учёный в первую очередь отметил, что достойное промышленное конкурирование в современном мире, требует от производителя идти в ногу с технологическим прогрессом. Не исключение в этой гонке и производственные комплексы Туркменистана. На основании цифровых разработок здесь поэтапно, в работу внедряются автоматизированные системы управления технологическим процессом (АСУ ТП).

Научный специалист пояснил, что АСУ ТП на производствах выполняют целую череду информационных и координационных действий, от измерения параметров до защиты от аварийных ситуаций. Вместе с тем, автоматическая система способствует доводить и держать качество выпускаемой продукции на высоком уровне. 

Здесь эксперт указал на то, что в условиях автоматизированного производства, значительно сокращается тяжёлый физический труд людей, и влияние на качество ограниченных возможностей человека — утомляемости и недостаточной быстроты реакции.

Ильясов констатировал, что на Туркменбашинском комплексе нефтеперерабатывающих заводов (ТКНПЗ) функционирует очень сложная технологическая цепочка. Соответственно применение АСУ поможет создать интегрированную работу производственного гиганта. 

Например, до сдачи в эксплуатацию установок замедленного коксования — УЗК и деасфальтизации гудрона — ДАГ, они будут вооружены новейшими автоматизированными системами. Эксперт напомнил, что такими же системами оснащены битумные и каталитические установки на Сейдинском нефтеперерабатывающем заводе.





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