В Бундестаге намерены запретить турецкую фашистскую организацию "Серые волки"





Многие в Германии давно этого ждали: Бундестаг наконец-то планирует принять меры против сети президента Турции Эрдогана в Германии и выступает за рассмотрение запрета на «Серых волков». Левая партия Германии уже давно призывает к запрету этой враждебной организации.





Об этом в своем выступлении заявила депутат Левой партии Севим Дагделен. "Ненависть исламистов и турецких националистов к тем, кто думает иначе, к профсоюзным активистам, коммунистам, алевитам, армянам, курдам и евреям, должна быть окончательно устранена. Не может быть никакой терпимости к фашистским и исламистским организациям Эрдогана!",- заявила Дагделен.





Совместное заявление ХДС / ХСС, СДПГ, СвДП и зеленых было принято большинством голосов: теперь федеральное правительство должно будет рассмотреть вопрос о запрете фашистской организации. Предложение левых о немедленном запрете было отклонено.