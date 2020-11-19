 Считаю, что с заявлениями Мовсеса Акопяна должны разобраться правоохранительные органы | Правительство Армении

Считаю, что с заявлениями Мовсеса Акопяна должны разобраться правоохранительные органы.





Приведу лишь один пример того, насколько обоснованы опубликованные им факты о премьер-министре.





Мовсес Акопян заявил, что у премьер-министра не было телефонного разговора с президентом России Владимиром Путиным до 30 сентября, а на официальном сайте премьер-министра были опубликованы пресс-релизы о телефонных разговорах между премьер-министром и президентом России 27 и 29 сентября. Последние также были распространены в СМИ.





Ниже я привожу ссылки на сообщения.





1. https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/09/27/Nikol-Pashinyan-Vladimir-Putin-Telephone-Conversation/

2. https://www.primeminister.am/hy/press-release/item/2020/09/29/Nikol-Pashinyan-Vladimir-Putin-Telephone-Conversation/





Не более достоверны и другие обвинения Акопяна в адрес премьер-министра. В любом случае, я считаю, что правоохранительные органы Армении должны расследовать все заявления г-на Акопяна, их необходимо прояснить и оценить.





Уполномочена сообщить, что премьер-министр Армении считает все обвинения, выдвинутые против него г-ном Акопяном, надуманными и абсурдными и рассмотрит их соответствующим образом. Эти заявления также изучаются в контексте ложного предательства премьер-министра. По результатам следствия будет принято решение и по этому поводу.

Пресс-секретарь премьер-министра РА Мане Геворгян

СРОЧНО !

Генеральный прокурор Армении Артур Давтян направил материалы пресс-конференции Мовсеса Акопяна в Специальную следственную Службу, поручив проверить представленную им информацию и дать правовую оценку.