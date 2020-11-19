Генерал-полковник обязан знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время. | Аббас Джума

Об обвинениях бывшего начальника контрольной службы Минобороны генерал-полковника Мовсеса Акопяна в адрес экс-представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна





Есть такое понятие, как пропаганда во время войны. Кому, как не генерал-полковнику знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время.





Представьте себе, что Левитан в 42 году встал бы и сказал: «Нам конец, мы потеряли Киев, Смоленск, Харьков, никаких шансов у нас нет. Бегите!». Можете представить себе, чтобы Юрий Левитан сказал такое?





К тому же, Арцрун множество раз говорил, что все сложно. Мне лично для печати он говорил (https://t.me/Abbasdjuma/6991), что считает, что Кубатлы будут потеряны. Так что не надо.