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Генерал-полковник обязан знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время. | Аббас Джума

 генерал-полковник Мовсеса Акопяна лжет
Об обвинениях бывшего начальника контрольной службы Минобороны генерал-полковника Мовсеса Акопяна в адрес экс-представителя Минобороны Армении Арцруна Ованнисяна

Есть такое понятие, как пропаганда во время войны. Кому, как не генерал-полковнику знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время. 

Представьте себе, что Левитан в 42 году встал бы и сказал: «Нам конец, мы потеряли Киев, Смоленск, Харьков, никаких шансов у нас нет. Бегите!». Можете представить себе, чтобы Юрий Левитан сказал такое?

К тому же, Арцрун множество раз говорил, что все сложно. Мне лично для печати он говорил (https://t.me/Abbasdjuma/6991), что считает, что Кубатлы будут потеряны. Так что не надо.
 
Генпрокурор Армении Артур Давтян направил запись пресс-конференции экс-главы военно-контрольной службы Минобороны Армении Мовсеса Акопяна в Специальную следственную службу, сообщил советник Генпрокурора Гор Абрамян. 

"Материалы направлены в ССС для проверки достоверности озвученных им обстоятельств"


  Источник:FMG NEWS

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