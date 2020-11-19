 
  • 23:54 – Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков 
  • 23:44 – Париж признал независимость Республики Арцах 
  • 17:41 – Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессы 
  • 23:54 – Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Как в Армении относятся к России?

 Как в Армении относятся к России?
 
Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за Россией в этом списке с большим отрывом следует Франция (39,9%).
 
Подавляющее большинство граждан Армении положительно настроены в отношении России, еще больший процент считают ее союзником своей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.

 
Согласно полученным данным, большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, в 84,6% граждан Армении считают Россию союзником своей страны.
 
Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за РФ в этом списке с большим отрывом следуют Франция (39,9%), Иран (6,4%), США (5,8%), Германия (1,2%) и Грузия (0,6%). При этом почти 80% респондентов подтвердили, что готовы принять военно-политическую помощь от Москвы.

Опрос был проведен компанией Эм Пи Джи, выборка составила 501 человек, максимальная ошибка выборки – 4,3%, Дата проведения исследования – 17 ноября. Исследование проводилось посредством интервью по телефону.
 

Армению и Россию связывают особые братские отношения и вековые узы дружбы и добрососедства. Со вступлением «Армении в ЕАЭС наши связи стали еще прочнее, открылись новые возможности для реализации крупных взаимовыгодных проектов»



  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 42


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Азербайджанцы считают Россию и россиян врагами Азербайджана | Опрос
    » Более 57% населения Армении назвали Россию как самую дружественную страну
    » Россияне считают Беларусь, Армению и Казахстан дружественным государством
    » Настроения в обществе в результатах опроса по заказу NDI
    » Опрос Gallup International Association определил фаворитов парламентских выборов в Армении
    » IRI: Если завтра парламентские выборы: ГМ - 27%, ЕНД - 17%
    » Турки не вызывают доверие у 91% немцев: Deutsche Welle
    » Россияне сочли Турцию главным врагом страны
    » Треть граждан России считает, что отношения с Турцией нужно разорвать — опрос
    » Опрос: немцы не хотят видеть Ангелу Меркель канцлером на следующий срок
    » Gallup: 90% опрошенных в Армении не считают митинги на Баграмяна проектом Запада
    » Опрос: Главные враги для россиян – США и Украина
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков

    • 23:54
    • 46
    • 0

    Париж признал независимость Республики Арцах

    • 23:44
    • 42
    • 0

    Кого в Армении считают главным союзником?

    • 23:30
    • 40
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил принципиальную важность международного признания Арцаха

    • 23:29
    • 48
    • 0

    Как в Армении относятся к России?

    • 20:14
    • 44
    • 0

    Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессы

    • 17:41
    • 65
    • 0

    Генерал-полковник обязан знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время. | Аббас Джума

    • 16:41
    • 62
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61251
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56696
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50223
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49466
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45617
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39528
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38065
    • 0

    Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков

    • 23:54
    • 46
    • 0

    Париж признал независимость Республики Арцах

    • 23:44
    • 42
    • 0

    Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил принципиальную важность международного признания Арцаха

    • 23:29
    • 48
    • 0

    Кого в Армении считают главным союзником?

    • 23:30
    • 40
    • 0

    Как в Армении относятся к России?

    • 20:14
    • 44
    • 0

    Генерал-полковник обязан знать, что во время войны все работает немного иначе, чем в мирное время. | Аббас Джума

    • 16:41
    • 62
    • 0

    Считаю, что с заявлениями Мовсеса Акопяна должны разобраться правоохранительные органы | Правительство Армении

    • 16:25
    • 66
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА