Кого в Армении считают главным союзником?

Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за Россией в этом списке с большим отрывом следует Франция (39,9%).

Подавляющее большинство граждан Армении положительно настроены в отношении России, еще больший процент считают ее союзником своей страны, свидетельствуют результаты опроса, проведенного по заказу радио Sputnik.





Согласно полученным данным, большинство респондентов (83,8%) ответили, что относятся к России хорошо, в 84,6% граждан Армении считают Россию союзником своей страны. Более 62% опрошенных рассматривают Россию как наиболее дружественную страну. Следом за РФ в этом списке с большим отрывом следуют Франция (39,9%), Иран (6,4%), США (5,8%), Германия (1,2%) и Грузия (0,6%). При этом почти 80% респондентов подтвердили, что готовы принять военно-политическую помощь от Москвы.

Опрос был проведен компанией Эм Пи Джи, выборка составила 501 человек, максимальная ошибка выборки – 4,3%, Дата проведения исследования – 17 ноября. Исследование проводилось посредством интервью по телефону.



Армению и Россию связывают особые братские отношения и вековые узы дружбы и добрососедства. Со вступлением «Армении в ЕАЭС наши связи стали еще прочнее, открылись новые возможности для реализации крупных взаимовыгодных проектов»



