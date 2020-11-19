Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил принципиальную важность международного признания Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнули необходимость полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.





Обсуждался вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели и сохранения религиозного, исторического и культурного наследия Арцаха.





Пашинян отметил принципиальную важность международного признания Арцаха.

Сенат Франции принял решение вынести на голосование проект резолюции о необходимости признания Республики Арцах НКР ).





Его подписали главы первых пяти крупнейших политических фракций Сената, что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха.

Его подписали главы пяти крупнейших политических фракций Сената что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха - Бруно Реталье, Патрик Канне, Эрве Мармель, Элиан Ассасси, Гийом Гонтар.

Сенат — верхняя палата современного парламента Франции, является одной из ветвей законодательной власти Франции. В отличие от нижней палаты парламента — Национального собрания — отличается отсутствием жарких дебатов и пристального внимания средств массовой информации.