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Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил принципиальную важность международного признания Арцаха

Премьер-министр Никол Пашинян с президентом Франции Эммануэлем Макроном отметил принципиальную важность международного признания Арцаха
 
Премьер-министр Никол Пашинян в телефонном разговоре с президентом Франции Эммануэлем Макроном подчеркнули необходимость полного возобновления работы сопредседателей Минской группы ОБСЕ по Карабаху.

Обсуждался вопрос обеспечения безопасного возвращения десятков тысяч людей, покинувших свои дома за последние недели и сохранения религиозного, исторического и культурного наследия Арцаха.

Пашинян отметил принципиальную важность международного признания Арцаха.
 
Сенат Франции принял решение вынести на голосование проект резолюции о необходимости признания Республики Арцах (НКР).

Его подписали главы первых пяти крупнейших политических фракций Сената, что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха.
 
Его подписали главы пяти крупнейших политических фракций Сената что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха - Бруно Реталье, Патрик Канне, Эрве Мармель, Элиан Ассасси, Гийом Гонтар.
 
Сенат — верхняя палата современного парламента Франции, является одной из ветвей законодательной власти Франции. В отличие от нижней палаты парламента — Национального собрания — отличается отсутствием жарких дебатов и пристального внимания средств массовой информации.


  Источник:FMG NEWS

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