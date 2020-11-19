Париж признал независимость Республики Арцах

«Признать Арцах » — Городской совет Парижа

Из резолюции, призывающей признать Республику Арцах





«Принимая во внимание, что 9 ноября было заключено перемирие под эгидой России, подписать которую Франция не была приглашена,





Принимая во внимание, что в соответствии с соглашением о прекращении огня, две армии остались на позициях, занятых на тот день в ущерб армянскому народу и населению Нагорного Карабаха,





Принимая во внимание, что, несмотря на присутствие российских сил, Нагорному Карабаху угрожает само его существование,





Парижский собор выражает желание, чтобы мэр Парижа направил письмо министру Европы и иностранных дел с предложением Франции признать Республику Арцах ».