Париж признал независимость Республики Арцах

«Признать Арцах
» — Городской совет Парижа
Из резолюции, призывающей признать Республику Арцах
:
«Принимая во внимание, что 9 ноября было заключено перемирие под эгидой России, подписать которую Франция не была приглашена,
Принимая во внимание, что в соответствии с соглашением о прекращении огня, две армии остались на позициях, занятых на тот день в ущерб армянскому народу и населению Нагорного Карабаха,
Принимая во внимание, что, несмотря на присутствие российских сил, Нагорному Карабаху угрожает само его существование,
Парижский собор выражает желание, чтобы мэр Парижа направил письмо министру Европы и иностранных дел с предложением Франции признать Республику Арцах
».
Сенат Франции принял решение вынести на голосование проект резолюции о необходимости признания Республики Арцах
(НКР
).
Его подписали главы первых пяти крупнейших политических фракций Сената, что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха.
Его подписали главы пяти крупнейших политических фракций Сената что символизирует общий консенсус в Сенате Франции по вопросу независимости Арцаха - Бруно Реталье, Патрик Канне, Эрве Мармель, Элиан Ассасси, Гийом Гонтар.
Сенат — верхняя палата современного парламента Франции, является одной из ветвей законодательной власти Франции. В отличие от нижней палаты парламента — Национального собрания — отличается отсутствием жарких дебатов и пристального внимания средств массовой информации.