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Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков

 Алиев начал откровенно лгать | Константин Сивков
«Я бы сказал получилась боевая ничья» — Константин Сивков

Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, о результатах войны в Арцахе:

▪️ разговоры о том, что Азербайджан одержал победу нельзя признать корректными 
▪️ учитывая подавляющее превосходство азербайджанской армии и поддержку Турции, нельзя не восхититься стойкостью армянских войск
▪️ громко трубить о победе - ход Алиева, чтобы не признавать невозможность захвата всей территории Арцаха
▪️ признак больших потерь азербайджанских войск – засекречивание информации о погибших
▪️ полу-победа и полу-поражение стало следствием жесткой протурецкой линии и враждебности Азербайджана к России
▪️ Алиев начал откровенно лгать о том, что турецкие военнослужащие якобы будут стоять на линии разграничения, по факту, там только российские войска.

«При том чудовищном превосходстве в силах и средствах, которое имели азербайджанцы, армяне проявляли чудеса массового героизма».


  Источник:FMG NEWS

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