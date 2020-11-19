Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков

«Я бы сказал получилась боевая ничья» — Константин Сивков





Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, о результатах войны в Арцахе:





▪️ разговоры о том, что Азербайджан одержал победу нельзя признать корректными

▪️ учитывая подавляющее превосходство азербайджанской армии и поддержку Турции, нельзя не восхититься стойкостью армянских войск

▪️ громко трубить о победе - ход Алиева, чтобы не признавать невозможность захвата всей территории Арцаха

▪️ признак больших потерь азербайджанских войск – засекречивание информации о погибших

▪️ полу-победа и полу-поражение стало следствием жесткой протурецкой линии и враждебности Азербайджана к России

▪️ Алиев начал откровенно лгать о том, что турецкие военнослужащие якобы будут стоять на линии разграничения, по факту, там только российские войска.





«При том чудовищном превосходстве в силах и средствах, которое имели азербайджанцы, армяне проявляли чудеса массового героизма».