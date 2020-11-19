Алиев начал откровенно лгать ...| Константин Сивков

«Я бы сказал получилась боевая ничья» — Константин Сивков
Константин Сивков, заместитель президента Российской академии ракетных и артиллерийских наук, о результатах войны в Арцахе:
▪️ разговоры о том, что Азербайджан
одержал победу нельзя признать корректными
▪️ учитывая подавляющее превосходство азербайджанской армии и поддержку Турции, нельзя не восхититься стойкостью армянских войск
▪️ громко трубить о победе - ход Алиева, чтобы не признавать невозможность захвата всей территории Арцаха
▪️ признак больших потерь азербайджанских войск – засекречивание информации о погибших
▪️ полу-победа и полу-поражение стало следствием жесткой протурецкой линии и враждебности Азербайджана к России
▪️ Алиев начал откровенно лгать о том, что турецкие военнослужащие якобы будут стоять на линии разграничения, по факту, там только российские войска.
«При том чудовищном превосходстве в силах и средствах, которое имели азербайджанцы, армяне проявляли чудеса массового героизма».