В армию Казахстана внедрят новейшие цифровые технологии и средства

Президент Казахстана, верховный главнокомандующий ВС Касым-Жомарт Токаев 19 ноября в качестве председателя провёл расширенное заседание коллегии министерства обороны РК. На совещании в широком спектре вопросов, также обсуждалось оснащение армии передовыми цифровыми технологиями и средствами. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

В рамках общения с офицерами, глава государства призвал их внимательно изучать то, как стремительно меняется мировая обстановка, при чём как в глобальном, так и в отдельных территориальных масштабах. По мнению президента, существующая общая конструкция безопасности в настоящий момент претерпевает определённый кризис.

В ракурсе этой проблематики, Касым-Жомарт Токаев высказался о значимости вооружения национальной армии новейшими цифровыми технологиями и средствами. Президент проинформировал, что для работы в этом направлении принято решение ввести должность замминистра обороны, с зоной ответственности по цифровому функционированию ВС.

Исходя из этого курса, главнокомандующий распорядился в течение года сформировать унифицированный информационно-коммуникационный операционный центр военно-стратегического назначения. В числе приоритетов были названы совершенствование ПВО, радиоэлектронных видов борьбы и военно-транспортной авиации.