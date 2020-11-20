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Туркменистан и ООН усилят работы по управлению стихийными бедствиями

  • 20.11.2020, 12:52,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Туркменистан и ООН усилят работы по управлению стихийными бедствиямиВ Ашхабаде в формате видеоконференцсвязи прошла совместная встреча представителей министерств и ведомств Центральных служб гражданской обороны и чрезвычайных ситуаций Туркменистана и руководителей агентств ООН по утверждению приоритетов сотрудничества на 2021 год. Об этом FMG.NEWS 19 ноября сообщили в МИД Туркменистана.

Туркменскую сторону на встрече возглавил заместитель главы МИД Бердиныяз Мятиев.

— Участники рассмотрели ключевые вопросы сотрудничества в области снижения рисков бедствий и повышения готовности к ЧС на будущий год, в том числе повышение межведомственной координации и выполнение совместных программ и проектов в рамках подписанных совместных планов действий, — сказали в ведомстве.

Собеседники представили отчёты Совместного плана действий на текущий год, состоялся обмен мнениями касательно закрепления взаимодействия на страновом уровне, а также обсуждены вопросы сотрудничества в регионе, включая обмен передовыми практиками в области снижения рисков бедствий и реагирования на ЧС.

В ходе вебинара участники определили сферу деятельности и состав Национальной платформы по снижению рисков бедствий, нормативно-правовые положения, необходимые для выполнения Закона Туркменистана «О международной гуманитарной помощи при чрезвычайной ситуации», а также основные вопросы сотрудничества в сфере готовности к ЧС и снижению риска бедствий.

Отметим, между правительством Туркменистана и ПРООН заключено соглашение о взаимодействии для обеспечения более устойчивого, к природным воздействиям. Проект является первой инициативой двух сторон в данном вопросе и направлен на поддержку усилий правительства в наращивании потенциала соответствующих госучреждений и структур для эффективного управления рисками возникновений стихийных бедствий (УРВБ), в частности наращивание потенциала Главного управления гражданской обороны и спасательных работ Минобороны Туркменистана. Одной из главных задач данного проекта является усиление потенциала для качественной трансформации потенциала реагирования на стихийные бедствия в сторону повышения степени готовности к стихийным бедствиям и созданию эффективных мер по предотвращению бедствий.

Напомним, 17 ноября в ходе 16-й министерской встречи формата «Центральная Азия — Европейский Союз» туркменская сторона заявила о готовности финансирования в Центральный фонд реагирования на ЧС(CERF).

Добавим, 9 июля в ходе встречи замминистра МОТ Доврана Дурдыева и сотрудников ООН стороны сообщили о намерении расширения работ по предотвращению стихийных бедствий.





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