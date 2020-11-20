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Таджикистан и Кыргызстан укрепят экономическое партнёрство

  • 20.11.2020, 11:51,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Таджикистан и Кыргызстан укрепят экономическое партнёрствоВ Душанбе 19 ноября состоялась встреча главы МИД Таджикистана Сироджиддина Мухриддина с министром иностранных дел Кыргызстана Русланом Казакбаевым. Стороны обсудили возможности расширения экономического партнёрства и подписали программу сотрудничества между дипведомствами, сообщает пресс-служба МИД Таджикистана.

В первую очередь были отмечены низкие показатели взаимной торговли. В этой связи министры договорились расширить меры по пресечению контрабанды и ликвидации теневого бизнеса. Кыргызский чиновник предложил создать на границе совместные предприятия. Стороны также затронули тему формирования делового совета республик.

Министры отметили, что в рамках достижения намеченных целей необходимо урегулировать ситуацию в приграничных районах. В этой связи они договорились поспособствовать расширению встреч групп правительственных делегаций для обсуждения данного вопроса. Особое внимание было уделено важности ускорения процесса делимитации совместной границы.

На повестке встречи также были вопросы взаимодействия авиационных ведомств Таджикистана и Кыргызстана. Стороны условились в ближайшее время организовать онлайн-встречу для соответствующих сотрудников.





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