Президент Молдовы намерен посетить Россию с рабочим визитом

Глава Молдавии Игорь Додон 19 ноября провёл телефонный разговор с заместителем руководителя администрации президента России Дмитрием Козаком. В ходе беседы стороны обсудили актуальные вопросы, в частности, договорились о том, что глава молдавского государства посетит Российскую Федерацию с рабочим визитом. Об этом сообщает пресс-служба главы Молдовы.

В рамках рабочего визита, Додон намерен обсудить с российской стороной несколько важных вопросов, которые касаются межгосударственного взаимодействия между Россией и Молдовой.

В ходе переговоров, Козак выразил благодарность действующему лидеру Молдовы за приложенные усилия во время его президентского срока, которые были направлены на усиление стратегического партнёрства между двумя республиками.

В частности, заместитель руководителя администрации российского президента подчеркнул, что именно благодаря усилиям Додона Молдова подписала Меморандум о сотрудничестве с Евразийским Экономическим союзом в апреле 2017 года и стала первой страной-наблюдателем при ЕАЭС в мае 2018-го.