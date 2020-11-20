Беларусь и Россия обсудили сотрудничество в энергетической сфере

Заместитель председателя совета министров Белоруссии Юрий Назаров 18 ноября провёл политический диалог с российскими коллегами — вице-премьерами Александром Новаком и Алексеем Оверчуком. Основным аспектом правительственного обмена мнениями, стала тема двустороннего сотрудничества в нефтегазовой сфере. Об этом сообщает пресс-служба правительства РФ.

В рамках обсуждения текущих вопросов экономических отношений в нефтяной сфере, во главу угла была выдвинута тема взаимной поддержки. В этой связи, были рассмотрены возможные варианты использования российской инфраструктуры в целях экспортирования нефтепродуктов белорусского производства.

Российский политик Новак, обращаясь к белорусскому собеседнику отметил, что российские энергетические субъекты с полной ответственностью выполняют условия официальных договорённостей по поставкам сырья на базы белорусских НПЗ. Согласно этим соглашениям, Россия продолжает стабильно доставлять нефть на долгосрочной и взаимовыгодной основе для обеих сторон.

Как сообщил пресс-департамент, вопрос о создании оптимальных экономических условий для экспорта продукции «Белнефтехима», через российскую инфраструктуру остаётся открытым.