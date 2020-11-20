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Представители Киргизии и Казахстана обсудили возможность возобновления пассажирских перевозок

  • 20.11.2020, 10:42,
  • В Мире + Европа
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

Представители Киргизии и Казахстана обсудили возможность возобновления пассажирских перевозокИсполняющий обязанности президента Киргизии глава парламента Талант Мамытов 18 ноября провёл встречу с послом Казахстана Кайратом Нурпеисовым. В ходе беседы, стороны обсудили возможность возобновления пассажирских перевозок по маршруту «Бишкек — Талас», которые были приостановлены казахстанской стороной, в связи с распространением пандемической инфекции коронавируса. Об этом сообщает пресс-служба главы Киргизии.

Вместе с тем, торага попросил Казахстан рассмотреть возможность оказания поддержки в беспроблемном проезде грузовых автомашин через пункты пропуска на участках государственной границы между странами.

Кроме того, официальные лица обменялись мнениями о текущем положении политических и экономических связей, мерах по развитию межпарламентских отношений.

Мамытов заявил, что двусторонние отношения между Киргизией и Казахстаном должны и далее развиваться в духе братства и единства.

В свою очередь, казахстанский дипломат по итогам встречи подтвердил заинтересованность своей страны в сотрудничестве с Киргизией.





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