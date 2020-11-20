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Полиция Армении задержала нарушителей закона и правопорядка в Ереване

 Полиция Армении задержала нарушителей закона и правопорядка в Ереване
В последние дни ряд бывших партий увидев возможность быстрого возвращения во власть с целью обогащения и воровства народного имущества которое не успели освоить в предыдущие годы и не брезгуя тем что еще действует военное положение и не остыла кровь воинов героев армянского народа погибших за сохранение своей родины организовали ряд митингов и акций неповиновения. 
 
Самыми активными участниками являются сторонники Роберт Кочаряна, Серж Саргсяна, Микаэл Минасяна и Гагик Царукяна, а также партия Дашнакцутюн. Им необходимо спасти свою "шкуру", так как более 27 лет грабили страну и армию, что привело к печальному результату во время войны в Арцахе в 2020 году. Своё бездействие и воровство хотят сложить на плечи нового руководителя Армении, который за 2 года сделал все возможное для усиления ВС Армении и Арцаха. 
 
Своими действиями небольшая кучка людей препятствует общественности свободно передвигаться, образуя пробки для транспорта и личных автомобилей в условиях военного положения. Многие члены этих партий приверженцы антироссийских настроений. 
 
На акциях протеста в центре Еревана сегодня задержаны 85 человек. Об этом сообщил зам. начальника управления по связям с общественностью и информации полиции Эдгар Джаноян. По его словам, задержанные направлены в Следственный комитет Армении.

В пятницу участники нескольких акций, требующих отставки премьер-министра Никола Пашиняна, перекрыли движение ряда улиц и проспектов в центре армянской столицы.
 
Задержан бывший руководитель аппарата парламента Армении Ара Сагателян, подтвердил @SputnikArmenia его адвокат Акоп Енокян.
"Он задержан по подозрению в совершении преступления, предусмотренного ст. 225 УК Армении, т.е. организация массовых беспорядков"
 
За данное правонарушение наказывается лишением свободы на срок от четырех до десяти лет.
 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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