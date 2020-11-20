Путин и Пашинян работают, а в Армении отвергнутая опозиция ведет борьбу за власть

Президент России Владимир Путин и Премьер Министр Армении Никол Пашинян работают в режиме 24/7, а в Армении отвергнутая оппозиция ведут борьбу за власть в условиях военного положения и военной угрозы.

В борьбу включились и радикальные и националистические, антироссийские политические единицы.



Путин и российские министры работают, решая проблемы в Карабахе, а в Армении идёт борьба за власть.

Путин провёл совещание по российской миротворческой операции в Арцахе



????Для России урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики

????Обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась, российские миротворцы работают чётко и слаженно, ведут эффективный контроль режима прекращения огня и сопровождают беженцев и гуманитарные колонны

????В Армению для консультаций будет направлена российская межведомственная делегация - на уровне руководителей ведомств

????Вопрос защиты памятников и святынь в Карабахе является очень важным, помимо ЮНЕСКО нужно подключить к работе ЮНИСЕФ

????Все гуманитарные усилия России должны идти во благо как армянского, так и азербайджанского народа



Путин провел уже второе совещание по Карабаху, обсудив работу российской миротворческой миссии и оказание гуманитарной помощи жителям Карабаха.