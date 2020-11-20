Путин и Пашинян работают, а в Армении отвергнутая опозиция ведет борьбу за власть

Президент России Владимир Путин и Премьер Министр Армении Никол Пашинян работают в режиме 24/7, а в Армении отвергнутая оппозиция ведут борьбу за власть в условиях военного положения и военной угрозы.
В борьбу включились и радикальные и националистические, антироссийские политические единицы.
Путин провел уже второе совещание по Карабаху, обсудив работу российской миротворческой миссии и оказание гуманитарной помощи жителям Карабаха.
Путин и российские министры работают, решая проблемы в Карабахе, а в Армении идёт борьба за власть.
Путин провёл совещание по российской миротворческой операции в Арцахе
????Для России урегулирование конфликта в Нагорном Карабахе важно с точки зрения внутренней безопасности и экономики
????Обстановка в Карабахе в целом стабилизировалась, российские миротворцы работают чётко и слаженно, ведут эффективный контроль режима прекращения огня и сопровождают беженцев и гуманитарные колонны
????В Армению для консультаций будет направлена российская межведомственная делегация - на уровне руководителей ведомств
????Вопрос защиты памятников и святынь в Карабахе является очень важным, помимо ЮНЕСКО нужно подключить к работе ЮНИСЕФ
????Все гуманитарные усилия России должны идти во благо как армянского, так и азербайджанского народа
Источник:FMG NEWS
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