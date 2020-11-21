Лукашенко заявил о постоянной поддержке отечественных производств

Глава Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября посетил с рабочим визитом производственный гигант Гомельской области — «Гомсельмаш». На встрече с представителями завода, Лукашенко обратил внимание на то, что государство будет постоянно и всемерно поддерживать отечественные производства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Предваряя своё обещание, президент особо подчеркнул, что именно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны государства в стране до сих пор удалось сохранить многие предприятия и рабочие коллективы.

Лидер республики напомнил, что некогда, некоторые функционеры активно предлагали реформы — «мол этого стране не надо, продадим». Глава государства сообщил далее, что был выбран другой путь, несколько нестандартный, социалистический, что не так важно, самое главное в итоге заводы были спасены.

В ходе диалога, президент заверил гомельский коллектив, что государство и дальше готово «подставлять им плечо», но и им необходимо выполнять взятые на себя обязательства и произвести взаиморасчёт по текущим долгам.

Отвечая на реплику президента, заводчане рапортовали высокому руководству, что на «Гомсельмаше» втрое сократились «наименования» на складах готовой продукции. Активно идут продажи, такая же позитивная тенденция наблюдается и по всей области в целом.