 
  • 16:21 – Сент-Этьен признал независимость Республики Арцах 
  • 14:00 – Никол Пашинян провел встречу с министром Иностранных Дел России Сергеем Лавровым | СОЮЗНИКИ 
  • 17:41 – Нефтегазовый сектор Туркменистана делает ставку на автоматизированные процессы 
  • 16:21 – Сент-Этьен признал независимость Республики Арцах 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Лукашенко заявил о постоянной поддержке отечественных производств

  • 21.11.2020, 12:49,
  • В Мире + Европа » Беларусь
  • 0
    •
  • : ~ 1 минута на чтение:  

Лукашенко заявил о постоянной поддержке отечественных производствГлава Белоруссии Александр Лукашенко 20 ноября посетил с рабочим визитом производственный гигант Гомельской области — «Гомсельмаш». На встрече с представителями завода, Лукашенко обратил внимание на то, что государство будет постоянно и всемерно поддерживать отечественные производства. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе президента.

Предваряя своё обещание, президент особо подчеркнул, что именно благодаря беспрецедентной поддержке со стороны государства в стране до сих пор удалось сохранить многие предприятия и рабочие коллективы.

Лидер республики напомнил, что некогда, некоторые функционеры активно предлагали реформы — «мол этого стране не надо, продадим». Глава государства сообщил далее, что был выбран другой путь, несколько нестандартный, социалистический, что не так важно, самое главное в итоге заводы были спасены.

В ходе диалога, президент заверил гомельский коллектив, что государство и дальше готово «подставлять им плечо», но и им необходимо выполнять взятые на себя обязательства и произвести взаиморасчёт по текущим долгам.

Отвечая на реплику президента, заводчане рапортовали высокому руководству, что на «Гомсельмаше» втрое сократились «наименования» на складах готовой продукции. Активно идут продажи, такая же позитивная тенденция наблюдается и по всей области в целом.





  •   Просмотров Сегодня: 49


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Глава Белоруссии потребовал не допустить скачков цен на продукты питания
    » Глава Белоруссии велел деревопромышленникам отказаться от польского картона
    » Президент Белоруссии посетил молочное предприятие в Орши
    » Лукашенко заявил о дипломатической травле в адрес Беларуси
    » Лукашенко высказался о забастовках на белорусских производствах
    » У Белоруссии свой путь борьбы с коронавирусом об этом ещё раз напомнил Лукашенко
    » Глава Белоруссии оценил хозяйский подход к работе ОАО «Молоко»
    » Глава Белоруссии потребовал от чиновников активней прорабатывать рынки
    » В Белоруссии налажен выпуск вискозной целлюлозы
    » Глава Белоруссии провел совещание с руководством совета министров республики
    » Лукашенко выступил за наращивание партнерства со Свердловской областью
    » Лукашенко преподал урок владения серпом
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Сент-Этьен признал независимость Республики Арцах

    • 16:21
    • 78
    • 0

    Никол Пашинян провел встречу с министром Иностранных Дел России Сергеем Лавровым | СОЮЗНИКИ

    • 14:00
    • 43
    • 0

    Никол Пашинян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу | СОЮЗНИКИ

    • 13:00
    • 58
    • 0

    Лукашенко заявил о постоянной поддержке отечественных производств

    • 12:49
    • 52
    • 0

    В Украине весь общественный транспорт заменят на электрический

    • 10:55
    • 55
    • 0

    Путин и Пашинян работают, а в Армении отвергнутая опозиция ведет борьбу за власть

    • 22:50
    • 148
    • 0

    Полиция Армении задержала нарушителей закона и правопорядка в Ереване

    • 22:34
    • 127
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61303
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56747
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50268
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49587
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45643
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39555
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38092
    • 0

    Сент-Этьен признал независимость Республики Арцах

    • 16:21
    • 78
    • 0

    Никол Пашинян провел встречу с министром Иностранных Дел России Сергеем Лавровым | СОЮЗНИКИ

    • 14:00
    • 43
    • 0

    Никол Пашинян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу | СОЮЗНИКИ

    • 13:00
    • 58
    • 0

    В Украине весь общественный транспорт заменят на электрический

    • 10:55
    • 55
    • 0

    Лукашенко заявил о постоянной поддержке отечественных производств

    • 12:49
    • 52
    • 0

    Путин и Пашинян работают, а в Армении отвергнутая опозиция ведет борьбу за власть

    • 22:50
    • 148
    • 0

    Полиция Армении задержала нарушителей закона и правопорядка в Ереване

    • 22:34
    • 127
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА