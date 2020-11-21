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В столице Туркменистана построят небоскрёб

В столице Туркменистана построят небоскрёбНа севере столицы Туркменистана будет построен небоскрёб, высота которого составит 35 этажей. Это сооружение вместе с другими высотными зданиями войдёт в состав нового делового центра «Ашхабад-Сити». Тема была поднята 19 ноября начальником главгосэкспертизы минстроительства и архитектуры Мурадом Непесовым, сообщает пресс-служба главгосэкспертизы России.

Заявление было сделано в рамках международной онлайн-конференции «Развитие института строительной экспертизы». По словам туркменского чиновника, при строительстве небоскрёба особое внимание уделяется степени устойчивости здания к землетрясениям.

В продолжение темы Непесов напомнил о крупном землетрясении в Ашхабаде в 1948 году, в результате которого погибли свыше 100 тыс. человек, а столица была практически полностью стёрта с лица земли.

Начальник главгосэкспертизы РФ Игорь Манылов подчеркнул, что российским экспертам необходимо перенять опыт туркменских коллег в строительстве зданий в сейсмоопасных зонах.

Напомним, что ранее экономический обозреватель по Туркменистану Валентин Трапезников заявлял, что строительные программы способствует укреплению экономической мощи Туркменистана.

Кроме того, основные достижения страны в этом направлении ежегодно демонстрируются на международной экспозиции «Белый город Ашхабад».





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