В Украине весь общественный транспорт заменят на электрический

Министерство инфраструктуры Украины намерено к 2030 году заменить весь общественный транспорт в городах электробусами в рамках национальной транспортной стратегии. Об этом 19 ноября в ходе международного онлайн-съезда Global e-Mobility Forum заявил глава госведомства Владислав Криклий, сообщает пресс-служба правительства.

Министр отметил, что украинские власти всецело поддерживают использование экологических видов транспорта в больших населённых пунктах. Акцент был сделан на электромобилях. Он также добавил, что при замене общественного транспорта на электрический будет создана соответствующая зарядная инфраструктура.

В этих целях правительство взаимодействует с Европейским инвестиционным банком, добавил Криклий. По его словам, мининфраструктуры также сотрудничает с предпринимателями в целях активизации производства электрокаров в Украине. Кроме того, госведомство приняло ряд мер по продлению отмены НДС при ввозе электромобилей на территорию государства.

Криклий заявил, что на сегодняшний день в стране насчитывается около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и приблизительно 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, которые по большей части располагаются в городах. Сейчас обсуждается вопрос относительно установки электрозаправок на всех дорогах общего пользования, добавил министр.