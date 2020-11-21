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В Украине весь общественный транспорт заменят на электрический

  • 21.11.2020, 10:55,
  • Украина Экология
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине весь общественный транспорт заменят на электрическийМинистерство инфраструктуры Украины намерено к 2030 году заменить весь общественный транспорт в городах электробусами в рамках национальной транспортной стратегии. Об этом 19 ноября в ходе международного онлайн-съезда Global e-Mobility Forum заявил глава госведомства Владислав Криклий, сообщает пресс-служба правительства.

Министр отметил, что украинские власти всецело поддерживают использование экологических видов транспорта в больших населённых пунктах. Акцент был сделан на электромобилях. Он также добавил, что при замене общественного транспорта на электрический будет создана соответствующая зарядная инфраструктура.

В этих целях правительство взаимодействует с Европейским инвестиционным банком, добавил Криклий. По его словам, мининфраструктуры также сотрудничает с предпринимателями в целях активизации производства электрокаров в Украине. Кроме того, госведомство приняло ряд мер по продлению отмены НДС при ввозе электромобилей на территорию государства.

Криклий заявил, что на сегодняшний день в стране насчитывается около 25 тыс. электрокаров, 25 тыс. гибридов и приблизительно 9 тыс. пунктов электрозарядных станций, которые по большей части располагаются в городах. Сейчас обсуждается вопрос относительно установки электрозаправок на всех дорогах общего пользования, добавил министр.





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