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Никол Пашинян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу | СОЮЗНИКИ

Никол Пашинян провел встречу с министром обороны России Сергеем Шойгу | СОЮЗНИКИ 

Премьер-министр Никол Пашинян принял сегодня министра обороны Российской Федерации Сергея Шойгу и возглавляемую им делегацию.

Приветствуя министра обороны РФ, премьер-министр Пашинян отметил: "Уважаемый Сергей Кужугетович, приветствую Вас в Армении. Это очень важный визит. Я хочу отметить, что во время войны мы всегда чувствовали поддержку Российской Федерации, президента РФ, премьер-министра РФ, Вашу личную поддержку. Я хочу поблагодарить Вас за это.

Конечно, до войны тоже времена были непростыми, но сейчас наступили более сложные времена, и мы надеемся, что в это время мы сможем углубить наше сотрудничество с Российской Федерацией, в том числе в сфере безопасности, но не только безопасности, но и военно-технического сотрудничества.

Сейчас, конечно, в нашем регионе другая военно-политическая ситуация. Она изменилась, и нужно еще изучить все параметры этой ситуации. Конечно, в ключе стратегического сотрудничества и дружбы и братства между Арменией и Россией, я уверен, что в ближайшем и стратегическом будущем наши связи будут и дальше углубляться, наше союзничество будет более тесным и более стратегическим. Спасибо”.

В своей речи министр обороны России Сергей Шойгу отметил: "Спасибо, уважаемый Никол Воваевич, что нашли время для того, чтобы принять нас. Мы прилетели с совершенно определенными и конкретными задачами. Вы знаете, что после подписанного заявления мы в самом срочном порядке перебросили сюда весь миротворческий контингент, завершили эту работу позавчера. За эти дни мы встали практически по всей территории Карабаха, выставлено 23 наблюдательных поста, мы контролируем дорогу в Степанакерт, Лачинский коридор, естественно обеспечиваем передвижение и возвращение туда беженцев, которые оттуда ушли.

Дальше предстоит большая работа, я надеюсь, теперь уже по налаживанию мирной жизни в Карабахе. И с нашей стороны, конечно, главная задача - это недопущение кровопролития. Это та задача, которую перед нами поставил наш Верховный главнокомандующий, и мы, безусловно, настроены ее выполнить. Помимо этого, мы намерены обсудить дальнейшую жизнь и работу наших миротворцев, что для этого необходимо. И, естественно, обсудить все те вопросы, которые касаются нашего сотрудничества и по военной линии, и по военно-технической линии. Мы приехали с большим планом, надеемся его реализовать. Спасибо”:

На встрече был обсужден широкий круг вопросов, касающихся ситуации в Нагорном Карабахе, военного и военно-технического сотрудничества между Арменией и Россией.

 

 



  Источник:FMG NEWS

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