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Никол Пашинян провел встречу с министром Иностранных Дел России Сергеем Лавровым | СОЮЗНИКИ

Премьер-министр принял правительственную делегацию России 
Россия подтверждает поддержку братскому армянскому народу.
 
Премьер-министр Никол Пашинян принял правительственную делегацию Российской Федерации во главе с министром иностранных дел РФ Сергеем Лавровым. В состав делегации входят заместители председателя правительства РФ Алексей Оверчук и Алексей Новак, министр здравоохранения Михаил Мурашко, руководитель 5-й службы Федеральной службы безопасности Сергей Беседа, руководитель Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека Анна Попова, заместитель министра иностранных дел Андрей Руденко, заместитель министра финансов Тимур Максимов, другие официальные лица.

Приветствуя правительственную делегацию РФ, премьер-министр Пашинян отметил: "Уважаемый Сергей Викторович, уважаемые коллеги, приветствую вас в нашей Республике, в нашей столице. Хочу отметить, что мы очень высоко ценим ваше присутствие сегодня здесь, в нашей стране. Очень важно для нас не только продолжать, но и учитывая особенности текущей ситуации, углубить наши контакты и каналы взаимодействия, чтобы преодолеть ту ситуацию, которая сложилась у нас в стране и в регионе в целом.

Хочу поблагодарить российских коллег за ту поддержку, которая оказывалась в течение не только военного кризиса, но и во время коронавируса. Я думаю, что все мы в это время, особенно в течение последнего месяца, чувствовали поддержку Российской Федерации и те дружественные и союзнические отношения, которые традиционно существуют между нашими странами.

Сегодня у нас довольно большая повестка обсуждений. Я уверен, что мы придем к решению очень многих вопросов - не только текущего характера, но и стратегического характера, потому что военно-политическая ситуация в нашем регионе изменилась ввиду известных обстоятельств и событий. Думаю, что нам нужно еще раз сверить наши стратегические видения по поводу ближайшего и стратегического будущего. Уверен, что в этом плане у нас в целом общие взгляды, общие планы, и мы сегодня, в итоге сегодняшних переговоров должны это констатировать. Спасибо”.
 
 
В свою очередь, Сергей Лавров отметил: 
Уважаемый Никол Воваевич,
 
Уважаемые коллеги,
Прежде всего мы бы хотели передать Вам приветствия и наилучшие пожелания от Президента Российской Федерации В.В.Путина и Председателя Правительства Российской Федерации М.В.Мишустина.

Мы находимся здесь по решению Президента Российской Федерации В.В.Путина. Вы с ним обсуждали повестку дня наших сегодняшних встреч. Также Вы говорили об этом визите с Председателем Правительства Российской Федерации М.В.Мишустиным.

Мы заинтересованы в том, чтобы сегодня, как Вы сказали, посмотреть на весь комплекс наших отношений в ситуации, когда после затяжных переговоров было принято Заявление лидеров Республики Армении, Азербайджанской Республики и Российской Федерации от 9 ноября с.г., которое положило конец кровопролитию и создало возможности для стабилизации обстановки во всех ее измерениях, включая гуманитарное. Вы знаете, что российские миротворцы активно занимаются выполнением этой договоренности, включая оказание гуманитарного содействия.
 
Сегодня мы также обсудим вопросы, которые связаны с создаваемым Межведомственным центром гуманитарного реагирования. Это новая структура, которая будет целиком работать на удовлетворение нужд гражданского населения, восстановление гражданской инфраструктуры. Сегодня будут обсуждаться и текущие вопросы нашего экономического взаимодействия, сотрудничества в сфере энергетики в соответствии с той программой, которую любезно приготовили наши армянские друзья.

Отмечу также, что мы активно работаем с международными организациями, структурами ООН, такими как Управление Верховного комиссара по делам беженцев, Программа развития ООН, Всемирная продовольственная программа, ЮНИСЕФ, ЮНЕСКО, Международный комитет Красного Креста. Со всеми этими организациями, их руководителями мы вступили в контакт. Сегодня будем готовы обменяться мнениями о том, как оптимально организовать их вклад в решение тех проблем, которые сейчас необходимо рассматривать и регулировать.

Мы признательны за традиционный теплый прием в Ереване, благодарим Вас. Подтверждаем нашу поддержку братскому армянскому народу.
С вашего позволения мои коллеги будут готовы представить наши подходы к различным аспектам экономического, энергетического и гуманитарного взаимодействия, включая наши общие усилия по борьбе с последствиями коронавирусной инфекции.
Спасибо.
  
Сергей Лавров встретился также с Президентом Армении Армен Саркисяном.
Сергей Лавров встретился также с Президентом Армении Армен Саркисяном.
 
В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении
В Ереване состоялась краткая встреча глав МИД России и Армении
 
 


  Источник:FMG NEWS

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