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Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни

Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни 
Президент Республики Арцах (НКР) Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни.
Город сильно пострадал от артобстрелов после азербайджанской агрессии. Задача на ближайшее время - восстановление города.
 
Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян провел расширенное заседание, поручив в кратчайшие сроки восстановить поврежденные населенные пункты Мартунинского района.
 
 
Восстановительные работы уже начаты, очищаются улицы и кварталы города.
 
 
Беженцы начали возвращаться в карабахские города – жизнь постепенно налаживается. Снова запустили общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Исчезают и проблемы с поставками продовольствия.

Специалисты продолжают восстанавливать электро-и водоснабжение. К ним на помощь приехали сотрудники МЧС России – они тоже будут заниматься ремонтом гражданских объектов и городской инфраструктуры.
 
Это очень объемная работа – необходимо определить, какие дома можно отремонтировать, и каким образом это осуществить. Составляют также и списки тех, кому из гражданских нужна помощь в первую очередь.
 
"Необходимо срочно восстановить поврежденные дома. Если здания полностью разрушены, нужно составить проекты и приступить к капитальному строительству. Не хочу называть сроков, но к работе будет привлечено много строителей и компаний", – сказал Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян
 
Что касается сельскохозяйственных работ, то, по словам президента, их нужно продолжить. Государство будет содействовать сельчанам: всех тех, кто займется земледелием, государство бесплатно обеспечит дизтопливом и семенами.
 
"Будем жить в независимом Арцахе. Постараемся создать лучшие условия. У нас есть гарант безопасности в лице России, чьи шаги вы видите не только по части армии, но и дальнейшего развития страны", – сказал он.
 
Мартуни - город в Республике Арцах, в настоящий момент является центром Мартунинского района. Это примерно в 41 км к востоку от областной столицы Степанакерта. По состоянию на 2015 год его население составляет 5700 человек.

 
 
 


  Источник:FMG NEWS

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