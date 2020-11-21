Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни 

Президент Республики Арцах НКР ) Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни.

Город сильно пострадал от артобстрелов после азербайджанской агрессии. Задача на ближайшее время - восстановление города.

Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян провел расширенное заседание, поручив в кратчайшие сроки восстановить поврежденные населенные пункты Мартунинского района.



Восстановительные работы уже начаты, очищаются улицы и кварталы города.

Беженцы начали возвращаться в карабахские города – жизнь постепенно налаживается. Снова запустили общественный транспорт, заработали магазины и даже парикмахерские. Исчезают и проблемы с поставками продовольствия.



Специалисты продолжают восстанавливать электро-и водоснабжение. К ним на помощь приехали сотрудники МЧС России – они тоже будут заниматься ремонтом гражданских объектов и городской инфраструктуры.

Это очень объемная работа – необходимо определить, какие дома можно отремонтировать, и каким образом это осуществить. Составляют также и списки тех, кому из гражданских нужна помощь в первую очередь.

"Необходимо срочно восстановить поврежденные дома. Если здания полностью разрушены, нужно составить проекты и приступить к капитальному строительству. Не хочу называть сроков, но к работе будет привлечено много строителей и компаний", – сказал Президент Нагорного Карабаха Араик Арутюнян

Что касается сельскохозяйственных работ, то, по словам президента, их нужно продолжить. Государство будет содействовать сельчанам: всех тех, кто займется земледелием, государство бесплатно обеспечит дизтопливом и семенами.



"Будем жить в независимом Арцахе. Постараемся создать лучшие условия. У нас есть гарант безопасности в лице России, чьи шаги вы видите не только по части армии, но и дальнейшего развития страны", – сказал он.