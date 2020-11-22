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В Украине выбрали лучший эскиз большого герба

  • 22.11.2020, 10:02,
  • В Мире + Европа Украина
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  • : ~ 1 минута на чтение:  

В Украине выбрали лучший эскиз большого гербаВ Украине подошёл к концу конкурс на лучший эскиз большого государственного герба. Мероприятие было организовано госагентством по вопросам искусств и художественного образования. Победителем стал заслуженный художник Алексей Кохан. Об этом 19 ноября на своей странице в Facebook сообщил глава минкультуры и информационной политики Александр Ткаченко.

Кохан также является соавтором малого герба, который был одобрен ещё в 1992 году. На эскизе большого отличительного знака государства изображены трезубец, казак с мушкетом (символизирует запорожцев), архангел Михаил (покровитель Киева), лев (символ Львова) и малый герб.В Украине выбрали лучший эскиз большого герба

Министерство юстиции подготовит проект соответствующего закона и представит его на рассмотрение в парламент. Герб будет утверждён только в том случае, если он наберёт как минимум 300 депутатских голосов.

В конкурсе приняли участие 112 работ из 125 полученных. Согласно проекту постановления кабмина от 30 сентября, лучшая работа должна быть отмечена премией размером около 3526 долларов (100 тыс. гривен).

Напомним, что это уже третий конкурс на лучший эскиз большого государственного герба. Кохан становился победителем аналогичного художественного состязания в 1996 году.





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