 
  • 18:49 – Гарегин Нжде не фашист, он Герой армянского народа, который сохранил Зангезур и спас армян от геноцида. | Депутат РФ Константин Затулин 
  • 14:36 – На сегодняшний день Никол Пашинян имеет рейтинг доверия 86 % армян | ДАННЫЕ ОПРОСА 
  • 20:32 – Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни 
  • 18:49 – Гарегин Нжде не фашист, он Герой армянского народа, который сохранил Зангезур и спас армян от геноцида. | Депутат РФ Константин Затулин 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

«Практичные» США формируют из Узбекистана локомотив для Центральной Азии

«Практичные» США формируют из Узбекистана локомотив для Центральной АзииВ последние несколько лет наблюдается активность Узбекистана на геополитическом пространстве Центральной Азии. Государство перестало изолироваться, начало расширять отношения с бывшими союзными республиками, и более того стало выходить на позиции лидера в регионе. По мнению независимого политического аналитика Бахрома Хамроева Ташкент сблизился с Вашингтоном. Эту точку зрения эксперт озвучил 21 ноября в публикации на источнике CentralAsia.news, комментируя недавний политический диалог между премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым и главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Нереализованный потенциал 

Следует отметить, что узбекский политик предложил Киргизии подсобить в реформировании, оказать поддержку в развитии финансовой конъюнктуры, помочь с внедрением технологий, да ещё в борьбе с пандемией коронавируса в придачу. При условном форматировании всех этих предложений в практическую плоскость, понадобятся солидные материальные и прочие вложения. Комментируя это обстоятельство, эксперт отметил, что у самого Узбекистана не всё так гладко.

Аналитик обратил внимание на то, что когда-то во времена СССР Узбекистан был крепким форпостом для всего центральноазиатского советского пространства, имея многочисленное население и развитую инфраструктуру. У среднеазиатской республики был и сохранялся региональный потенциал. Но с длительным правлением Ислама Каримова, этот потенциал так и не реализовался, а наоборот после двух с половиной десятилетий «Каримовской эпохи» остался негативный шлейф.

Собеседник редакции констатировал, что за годы режима Каримова страна динамично откатывалась назад. В тягучем кризисе пребывают ключевые сферы жизнедеятельности: экономика, финансы, управленческий институт, просвещение, культура и здравоохранение. Отмечается низкий уровень жизни населения, практически пятая часть здорового населения из-за этих условий, работе в стране предпочла трудовую миграцию за рубеж.

После долгого «карантина» на пути к лидерству

После смены руководителя страны в Узбекистане диаметрально изменились внешнеполитические ориентиры. В противовес закрытому Каримову, новый лидер Шавкат Мирзиёев провозгласил так называемую «политику открытых дверей» и активное интегрирование в мировой политический спектр. При этом, отметил Хамроев, Ташкент не ограничивается в этом деле только ближним зарубежьем, включая Россию и страны Азии.

Эксперт пояснил, что при всей своей открытости и дружественности к РФ, Узбекистан активизировал сотрудничество с западными государствами, особенно с США. Глава МИДа Абдулазиз Комилов регулярно посещает с рабочими визитами Соединенные штаты, в Ташкент вереницей потянулись американские политические деятели и советники, с помощью консалтинговых услуг США в стране проводятся национальные реформы.

В Америке находится приличная по численности узбекская диаспора, и она сыграла роль одного из каналов-проводников для заокеанских интересов в республике, отметил Хамроев.

Политолог заострил внимание на странности, которая заключается в том, что западные страны во главе с Вашингтоном прекратили критику в адрес узбекского политического курса, что было их любимым делом во времена Каримова. Помимо этого, из Америки в Узбекистан стали делегироваться немалые суммы. Такого внимания со стороны США не удостаивается больше не одна другая страна в Центральной Азии. Эксперт считает, что на этом фоне Россия потихоньку утрачивает своё влияние на Узбекистан.

Продолжая тему, аналитик сделал выводы, что американская валюта также успешно помогает Ташкенту и на внешнеполитической арене. Узбекские проекты с успехом реализовываются за рубежом, без американцев здесь не обошлось, у Узбекистана попросту нет денег для таких вкладов.

Все эти расходы, естественно «крыжатся» западными партнёрами. Если следовать логике, то получается, что Америка отводит Узбекистану авангардную роль в регионе и конструирует из него проводника своих интересов. И векторы этих интересов, направлены не только на Киргизию, невооружённым взглядом видны попытки активного влияния и на таджикские площадки, расшифровал Хамроев.

Независимый исследователь дополнил, что рост территориальной влиятельности Узбекистана возможен лишь при смещении позиций России. То есть Ташкенту, западные компаньоны предлагают войти в роль «старшего брата», которую сейчас, негласно исполняет Москва.





  •   Просмотров Сегодня: 94


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » Узбекистан намерен построить в Киргизии лечебно-оздоровительное учреждение
    » Узбекистан претендует на региональное лидерство
    » Рахмон встретился с премьером Узбекистана
    » Эксперт проанализировал таджикско-узбекский энергоконфликт
    » Вице-премьер Киргизии встретился с премьером Узбекистана в Ташкенте
    » Международные резервы Узбекистана превысили $32 млрд
    » Главы МИД стран ЦА и ЕС обсудили совместные действия по устранению последствий COVID-19
    » Президенты Киргизии и Узбекистана обсудили конфликтную ситуацию на границе
    » Президент Киргизии провёл встречу с первым вице-премьером
    » Главы правительств Киргизии и Узбекистана провели телефонный разговор
    » Глава МИД Узбекистана поучаствовал в конференции высокого уровня «Зелёная Центральная Азия»
    » Состоялись переговоры на высшем уровне между Узбекистаном и Японией
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    Гарегин Нжде не фашист, он Герой армянского народа, который сохранил Зангезур и спас армян от геноцида. | Депутат РФ Константин Затулин

    • 18:49
    • 37
    • 0

    Католикос всех армян Гарегин II провел траурную литургию по погибшим за Родину героям в Нагорном Карабахе

    • 16:59
    • 73
    • 0

    На сегодняшний день Никол Пашинян имеет рейтинг доверия 86 % армян | ДАННЫЕ ОПРОСА

    • 14:36
    • 53
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил звание "Герой Арцаха" Арарату Мелкумяну

    • 13:39
    • 40
    • 0

    «Практичные» США формируют из Узбекистана локомотив для Центральной Азии

    • 12:02
    • 98
    • 0

    В Украине выбрали лучший эскиз большого герба

    • 10:02
    • 81
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни

    • 20:32
    • 113
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61335
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56774
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50296
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49633
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45655
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39572
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38108
    • 0

    Гарегин Нжде не фашист, он Герой армянского народа, который сохранил Зангезур и спас армян от геноцида. | Депутат РФ Константин Затулин

    • 18:49
    • 37
    • 0

    Католикос всех армян Гарегин II провел траурную литургию по погибшим за Родину героям в Нагорном Карабахе

    • 16:59
    • 73
    • 0

    На сегодняшний день Никол Пашинян имеет рейтинг доверия 86 % армян | ДАННЫЕ ОПРОСА

    • 14:36
    • 53
    • 0

    «Практичные» США формируют из Узбекистана локомотив для Центральной Азии

    • 12:02
    • 98
    • 0

    В Украине выбрали лучший эскиз большого герба

    • 10:02
    • 81
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян присвоил звание "Герой Арцаха" Арарату Мелкумяну

    • 13:39
    • 40
    • 0

    Президент Республики Арцах Араик Арутюнян с рабочим визитом посетил город Мартуни

    • 20:32
    • 113
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА