«Практичные» США формируют из Узбекистана локомотив для Центральной Азии

В последние несколько лет наблюдается активность Узбекистана на геополитическом пространстве Центральной Азии. Государство перестало изолироваться, начало расширять отношения с бывшими союзными республиками, и более того стало выходить на позиции лидера в регионе. По мнению независимого политического аналитика Бахрома Хамроева Ташкент сблизился с Вашингтоном. Эту точку зрения эксперт озвучил 21 ноября в публикации на источнике CentralAsia.news, комментируя недавний политический диалог между премьером Узбекистана Абдуллой Ариповым и главой МИД Киргизии Русланом Казакбаевым.

Нереализованный потенциал

Следует отметить, что узбекский политик предложил Киргизии подсобить в реформировании, оказать поддержку в развитии финансовой конъюнктуры, помочь с внедрением технологий, да ещё в борьбе с пандемией коронавируса в придачу. При условном форматировании всех этих предложений в практическую плоскость, понадобятся солидные материальные и прочие вложения. Комментируя это обстоятельство, эксперт отметил, что у самого Узбекистана не всё так гладко.

Аналитик обратил внимание на то, что когда-то во времена СССР Узбекистан был крепким форпостом для всего центральноазиатского советского пространства, имея многочисленное население и развитую инфраструктуру. У среднеазиатской республики был и сохранялся региональный потенциал. Но с длительным правлением Ислама Каримова, этот потенциал так и не реализовался, а наоборот после двух с половиной десятилетий «Каримовской эпохи» остался негативный шлейф.

Собеседник редакции констатировал, что за годы режима Каримова страна динамично откатывалась назад. В тягучем кризисе пребывают ключевые сферы жизнедеятельности: экономика, финансы, управленческий институт, просвещение, культура и здравоохранение. Отмечается низкий уровень жизни населения, практически пятая часть здорового населения из-за этих условий, работе в стране предпочла трудовую миграцию за рубеж.

После долгого «карантина» на пути к лидерству

После смены руководителя страны в Узбекистане диаметрально изменились внешнеполитические ориентиры. В противовес закрытому Каримову, новый лидер Шавкат Мирзиёев провозгласил так называемую «политику открытых дверей» и активное интегрирование в мировой политический спектр. При этом, отметил Хамроев, Ташкент не ограничивается в этом деле только ближним зарубежьем, включая Россию и страны Азии.

Эксперт пояснил, что при всей своей открытости и дружественности к РФ, Узбекистан активизировал сотрудничество с западными государствами, особенно с США. Глава МИДа Абдулазиз Комилов регулярно посещает с рабочими визитами Соединенные штаты, в Ташкент вереницей потянулись американские политические деятели и советники, с помощью консалтинговых услуг США в стране проводятся национальные реформы.

В Америке находится приличная по численности узбекская диаспора, и она сыграла роль одного из каналов-проводников для заокеанских интересов в республике, отметил Хамроев.

Политолог заострил внимание на странности, которая заключается в том, что западные страны во главе с Вашингтоном прекратили критику в адрес узбекского политического курса, что было их любимым делом во времена Каримова. Помимо этого, из Америки в Узбекистан стали делегироваться немалые суммы. Такого внимания со стороны США не удостаивается больше не одна другая страна в Центральной Азии. Эксперт считает, что на этом фоне Россия потихоньку утрачивает своё влияние на Узбекистан.

Продолжая тему, аналитик сделал выводы, что американская валюта также успешно помогает Ташкенту и на внешнеполитической арене. Узбекские проекты с успехом реализовываются за рубежом, без американцев здесь не обошлось, у Узбекистана попросту нет денег для таких вкладов.

Все эти расходы, естественно «крыжатся» западными партнёрами. Если следовать логике, то получается, что Америка отводит Узбекистану авангардную роль в регионе и конструирует из него проводника своих интересов. И векторы этих интересов, направлены не только на Киргизию, невооружённым взглядом видны попытки активного влияния и на таджикские площадки, расшифровал Хамроев.