 На сегодняшний день Никол Пашинян имеет рейтинг доверия 86 % армян | ДАННЫЕ ОПРОСА

Опрос. Если в ближайшее воскресенье состоятся внеочередные выборы, готовы ли вы снова проголосовать за Никола Пашиняна?
Данный опрос был проведен посредством он-лайн голосования на широко распространенном сайте BAREVBLOG.COM.
В голосовании приняли участие 2654
респондента.
На поставленный вопрос Если в ближайшее воскресенье состоятся внеочередные выборы, готовы ли вы снова проголосовать за Никола Пашиняна? утвердительно ответили 86% или 2282 граждан Армении.
Против высказались 12% или 318 граждан, затруднились ответить 2% или 53 гражданина.
Таким
образом рейтинг доверия у Премьер-Министра Армении Никол Пашиняна
сохраняется очень высоким, и сегодня ему и его политике доверяют более
86% населения Армении и Арцаха. И это несмотря на проплаченные
антиармянские и антиправительственные эфиры в армянских и российских СМИ
со стороны отвергнутой оппозиции в лице экс-президентов Армении. Не
секрет что СМИ России тесно связанны с элитами бывших президентов,
шпионов и агентов Кремля в Армении.
Не даром на
российских СМИ рвут глотку матерясь в сторону Пашиняна, где красной
чертой выглядывают уши всем нам известных экс-президентов, хотя можно
сказать им даже спасибо, так как такое поведение и оскорбление народного
лидера Армении только еще больше объединяет народ вокруг своего
избранника. Но этого так нызваемые эксперты и пропагандисты не понимают.
Продолжайте в том же духе. А то что многие из них клянутся в том что
любят армянский народ и Армению, мы нисколько не сомневаемся и заверяем
что и подавляющее большинство в Армении и наша редакция в том числе
также любят и уважают русских, а Россия стала для многих надежным,
родным и теплым домом.
Справедливости ради стоит
отметить что действительно после войны в Республике Арцах
, рейтинг
Никола Пашиняна упал где-то на 5 %, так как до этого он колебался от 89%
до 92%. Но это можно понять так как армяне всего мира перенесли жуткую
катастрофу. Но как Армения
, так и Республика Арцах
будут жить, будут
развиваться и будут еще праздновать самые разные победы.
Отдел аналитики FMG.NEWS