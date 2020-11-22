 На сегодняшний день Никол Пашинян имеет рейтинг доверия 86 % армян | ДАННЫЕ ОПРОСА

Опрос. Если в ближайшее воскресенье состоятся внеочередные выборы, готовы ли вы снова проголосовать за Никола Пашиняна?

2654 респондента. Данный опрос был проведен посредством он-лайн голосования на широко распространенном сайте BAREVBLOG.COM. В голосовании приняли участиереспондента.

На поставленный вопрос Если в ближайшее воскресенье состоятся внеочередные выборы, готовы ли вы снова проголосовать за Никола Пашиняна? утвердительно ответили 86% или 2282 граждан Армении.

Против высказались 12% или 318 граждан, затруднились ответить 2% или 53 гражданина.

Таким образом рейтинг доверия у Премьер-Министра Армении Никол Пашиняна сохраняется очень высоким, и сегодня ему и его политике доверяют более 86% населения Армении и Арцаха. И это несмотря на проплаченные антиармянские и антиправительственные эфиры в армянских и российских СМИ со стороны отвергнутой оппозиции в лице экс-президентов Армении. Не секрет что СМИ России тесно связанны с элитами бывших президентов, шпионов и агентов Кремля в Армении.

Не даром на российских СМИ рвут глотку матерясь в сторону Пашиняна, где красной чертой выглядывают уши всем нам известных экс-президентов, хотя можно сказать им даже спасибо, так как такое поведение и оскорбление народного лидера Армении только еще больше объединяет народ вокруг своего избранника. Но этого так нызваемые эксперты и пропагандисты не понимают. Продолжайте в том же духе. А то что многие из них клянутся в том что любят армянский народ и Армению, мы нисколько не сомневаемся и заверяем что и подавляющее большинство в Армении и наша редакция в том числе также любят и уважают русских, а Россия стала для многих надежным, родным и теплым домом.



Справедливости ради стоит отметить что действительно после войны в Республике Арцах , рейтинг Никола Пашиняна упал где-то на 5 %, так как до этого он колебался от 89% до 92%. Но это можно понять так как армяне всего мира перенесли жуткую катастрофу. Но как Армения , так и Республика Арцах будут жить, будут развиваться и будут еще праздновать самые разные победы.

Отдел аналитики FMG.NEWS

