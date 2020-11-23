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Беларусь вынудили адекватно ответить на дополнительные санкции ЕС

  • 23.11.2020, 11:42,
  • В Мире + Европа Беларусь
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Беларусь вынудили адекватно ответить на дополнительные санкции ЕСБеларусь не горит желанием выстраивать «берлинские стены», но всегда способна аналогично отвечать на любые санкции со стороны европейских представителей. Вместе с тем, Беларусь никогда не выступала сторонником «демонтажа» конструкции партнёрского института. Об этом, 22 ноября рассказал глава внешнеполитического ведомства республики Владимир Макей в эфире национального телевидения.

Политик и дипломат, выражая свой взгляд на возникающие вызовы, подчеркнул, что как это не печально, никто не может с уверенностью сказать на каких позициях государства будут сосуществовать завтра, или послезавтра. Он напомнил, что сегодняшние позиции Белоруссии базируются на сугубо логическом выстраивании сотрудничества, и страна никогда не будет инициатором разрушающих методов в отношениях со своими партнёрами.

Глава МИДа заявил, что Беларусь открыта для развития конструктивного сотрудничества, но в случае, когда против государства выдвигают ряд каких-то санкций, то безусловно, ей необходимо адекватно отвечать.

Напомним, что Европейский союз объявил дополнительные санкции против 15 человек. Владимир Макей сообщил, что Белоруссия в ответ расширит персональные санкционные списки, в которые внесут имена чиновников из руководящего аппарата Евросоюза и других государств Европы.





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