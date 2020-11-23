Премьеры Казахстана и Узбекистана провели рабочую встречу в Туркестане

Главы правительств Казахстана, и Узбекистана Аскар Мамин и Абдулла Арипов 21 ноября провели переговоры на территории Казахстана в городе Туркестан. В спектр обсуждаемых вопросов вошли актуальные вопросы по экономическим, инвестиционным, аграрным, энергетическим, транспортным и таможенным взаимоотношениям. Об этом SNG.Today сообщили в пресс-службе премьера Казахстана.

Отдельное внимание политики уделили реализации Плана по развитию сотрудничества на 2020–2022 годы. В частности, процессам создания региональной товарообменной системы. В этом направлении, собеседники рассмотрели задачи по формированию международного торгово-экономического центра на казахстанско-узбекской границе и совершенствовании приграничной инфраструктуры.

На встрече было отмечено, что Узбекистан и Казахстан, являясь ключевыми партнёрами в Центральной Азии, смогли нарастить совместный товарооборот на 21%, что соответствует 4,5 миллиардов долларов. В перспективе страны планируют выйти на сумму в 10 миллиардов.

В рамках встречи, премьеры двух государств поучаствовали в открытии совместного текстильного предприятия «Turkistan Textile». Новая фабрика возведена в индустриальной зоне «Туркестан», её производственная мощность составляет 150 тысяч различных текстильных изделий в год.