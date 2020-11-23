Лидер Украины по видеосвязи пообщался с участниками трёх революций

Украинский лидер Владимир Зеленский 21 ноября в онлайн-режиме пообщался с участниками революций 1990, 2004, 2013–2014 годов. Дискуссия состоялась в рамках Дня достоинства и свободы. По словам президента, соответствующие события привели к образованию нового гражданского сознания, сообщает пресс-служба главы государства.

— Фраза «От меня ничего не зависит» — это миф в современных реалиях. Вместе нам под силу преодолеть все препятствия. Волю народа невозможно сломить, — заявил Зеленский.

По его словам, украинцы достаточно легко объединяются в целях искоренения несправедливости. К сожалению, после победы возникает расслабленность, и многие забывают, что изменения ещё не наступили, добавил лидер страны.

Президент сделал акцент на том, что если бы была выполнена хотя бы часть из обещанного в 2004 году, то революции в 2013 году не было бы. Он отметил, что война за независимость Украины продолжается и по сей день.

В рамках онлайн-встречи премьер Денис Шмыгаль подчеркнул, что Украина сегодня отказывается от советских рудиментов в национальной экономике. Кроме того, кардинальные изменения происходят и в обществе, что не было бы возможным без соответствующих революций, добавил глава правительства.