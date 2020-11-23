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Туркменистан и Афганистан обсудили использование трансграничных водных ресурсов

Туркменистан и Афганистан обсудили использование трансграничных водных ресурсовВласти Туркменистана и Афганистана намерены расширить взаимодействие в области совместного использования трансграничных рек. Тема была поднята 22 ноября в рамках 4-го заседания координационной комиссии по водохозяйственным вопросам между странами. Об этом сообщило ИА «Туркменистан сегодня».

Туркменская сторона была представлена сотрудниками госкомитета водного хозяйства и госпогранслужбы. С афганской стороны в мероприятии приняли участие представители министерства водных ресурсов Афганистана. Чиновники отметили большой потенциал сотрудничества ведомств в соответствующем направлении.

Акцент был сделан на использовании стоков Амударьи и рек Мургаб и Теджен. В рамках заседания было отмечено, что реки в Центральной Азии выполняют роль источников водных ресурсов для сельского хозяйства. Кроме того, за счёт них производится электроэнергия, а граждане обеспечиваются питьевой водой.

По итогам переговоров госслужащие подписали протокол о дальнейшем партнёрстве в области совместного водопользования.

Напомним, что президент Гурбангулы Бердымухамедов уделяет особое внимание развитию водной дипломатии. Лидер страны не раз выдвигал инициативы по активизации международного диалога по данной проблематике. Глава государства выступает за сбалансированное использование водных ресурсов.





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