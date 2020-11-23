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Таджикистан и Китай укрепят сотрудничество в рамках «Пояса и пути»

Таджикистан и Китай укрепят сотрудничество в рамках «Пояса и пути»Власти Таджикистана и Китая намерены расширить взаимное партнёрство в ряде секторов экономики. Тема была поднята 19 ноября экспертами в ходе видеоконференции на тему «Китайско-таджикское сотрудничество в рамках «Пояса и пути»: возможности и вызовы». Об этом 21 ноября сообщило государственное информагентство «Синьхуа».

Китайскую сторону представил вице-президент Академии общественных наук Гао Сян. По его словам, взаимодействие в рамках «Пояса и пути» будет хорошим стимулом для развития промышленности, инфраструктуры, увеличения производственных мощностей.

Замглавы Академии наук Таджикистана Абдусаттор Саидов подчеркнул, что инициатива «Пояс и путь» поспособствовала повышению уровня жизни в государствах, расположенных вдоль соответствующего маршрута.

Стороны сошлись во мнении, что на данный момент акцент надо сделать на активизации строительства транспортного «зелёного коридора». Особое внимание было уделено расширению совместной борьбы с пандемией коронавируса и устранению последствий, вызванных ею в области экономики.

Напомним, что на данный момент Китай является крупнейшим торговым партнёром и инвестором Таджикистана.





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