Малоимущим гражданам Таджикистана предоставили пособия в размере $13 млн

В рамках постановления президента Таджикистана Эмомали Рахмона свыше 390 тыс. малоимущих граждан страны получили единовременные пособия в размере 156,1 млн сомони (около 13,8 млн долларов). Заявление было сделано 23 ноября представителем главуправления госбюджета минфинансов Назокат Одиназода, сообщает ИА «Ховар».

По её словам, данные меры были приняты на основе государственной программы поддержки уязвимых слоёв населения в условиях пандемии коронавируса. При этом было отмечено, что соответствующим госведомствам в этих целях из государственного бюджета всего было выделено 174,9 млн сомони (около 15,4 млн долларов).

По состоянию на 17 ноября, большая часть денег была направлена на выплату пособий малоимущим в Согдийской и Хатлонской областях, районах республиканского подчинения.

Чиновник отметила, что общее количество граждан, относящихся к уязвимым слоям населения, составляет свыше 437 тысяч человек.

Напомним, что в июне этого года кабинет министров Таджикистана одобрил инициативу Общества Красного Полумесяца относительно выплаты 500 детям-сиротам в 16 городах и районах республики ежемесячных пособий в размере 100 долларов.