Туркменистан и телекомпания «Мир» договорились об информационном и культурном сотрудничестве

Туркменское внешнеполитическое ведомство и Межгосударственная телерадиокомпания «Мир» 23 ноября в онлайн-режиме подписали соглашение о сотрудничестве в области информационной политики. Также МТРК подписала два соглашения с госкомитетом Туркменистана по телевидению, радиовещанию и кинематографии. Об этом сообщает Centralasia.news.

Туркменскую сторону на встрече возглавил глава МИД Туркменистана Рашид Мередов, а МТРК — руководитель Радик Батыршин.

Как отметили в телеканале, последние пять лет активно проводились работы по созданию отношений между Туркменистаном и телекомпанией — проходили переговоры и консультации.

— При поддержке туркменских коллег подготовлены материалы о Форуме творческой и научной интеллигенции государств-участников Содружества. 9 мая 2020 года, в честь 75-летия Великой Победы, наша телекомпания показала в эфире первый в истории страны военный парад, а также церемонию передачи российскими военными боевого знамени 748-го мотострелкового полка президенту Бердымухамедову, — сказал Батыршин.

В 2019 году телеканал ввёл репортаж с саммита глав государств и глав правительств в Ашхабаде. Журналисты МТРК поучаствовали в Первом Каспийском экономическом форуме.

— Всего за 2019-2020 годы в эфире МТРК вышло более 50 материалов разных форматов и жанров о вашей замечательной стране. Результаты могли быть лучше, если бы не злосчастная пандемия коронавируса. Из-за распространения пандемии руководство нашей телерадиокомпании не смогло прибыть в туркменскую столицу этой весной, когда планировалась запись интервью уважаемого президента Туркменистана Гурбангулы Бердымухамедова, а также подписание документов о двустороннем сотрудничестве. В условиях, когда коронакризис парализовал всю нашу планету, оперативная информация по телевидению приобретает статус первой помощи. Мы рады, что Туркменистан официально присоединяется к видеообмену общественно значимой информацией с другими телеорганизациями СНГ, — отметил Батыршин.

Туркменская сторона отметила, что глава государства в ходе своих выступлений не раз отмечал значимость развития сотрудничества страны с иностранными СМИ.

— Телекомпания «Мир» — это тот партнёр, с которым мы сегодня можем продемонстрировать на деле, на практике эффективность и значимость этого направления внешней политики страны. Для нас действительно важно, чтобы Туркменистан выходил в мир посредством тесных контактов и эффективного взаимодействия с такими ведущими компаниями, освещающими на многомиллионную аудиторию, именно такой является межгосударственная телерадиокомпания «Мир», — сказал Мередов.

В завершении встречи журналисты телекомпании были приглашены на празднование 25-летия нейтралитета Туркменистана.

Добавим, сегодня национальные филиалы и представительства МТРК бесперебойно работают в 8 странах СНГ и Грузии.