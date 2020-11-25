Никол Пашинян дал большое интервью агенству ТАСС | ВИДЕО

????За пятилетний срок (столько длится договор о пребывании российских миротворцев в Карабахе) нужно успеть создать гарантии безопасности и стабильности в регионе.

????Относительно разблокировки всех экономических и транспортных связей в регионе, Пашинян связывает большие надежды с ней - если все пойдет по плану, то ожидается открытие железнодорожных путей, дорог и границ.

????Вряд ли срок пребывания российских миротворцев ограничится пятилетним сроком.????Переговорный процесс по статусу Карабаха должен продолжиться в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.???? Сейчас в приоритете полный обмен пленными, удерживаемыми лицами ➕ вопрос о пропавших без вести, обмена телами погибших.????Те призывы, которые звучат со стороны оппозиции, не получают поддержку со стороны армянского общества.????По сути Пашинян своей дорожной картой на шестимесячный период просит общественность подождать до июня, а потом решать вопрос досрочных выборов.????Сперва необходимо стабилизировать ситуацию как внутри страны, так и внешне.????Нужно обеспечить некоторые социальные гарантии для граждан Нагорного Карабаха.???? Идет процесс уточнения количества пропавших, погибших и оставшихся без крова людей.????Пашинян в тесном контакте с президентом России, а миротворцы активно участвуют в процессе обмена тел и поиска пропавших.????Экономическая ситуация в Армении, как и во всем мире, сложная, и она сложилась еще до войны из-за коронавируса.????Две программы помощи беженцам из Арцаха приняты, и в течение ближайших дней будут приняты еще пять социальных программ.????Беженцы из сел, попавших под контроль Азербайджана смогут вернуться в свои дома, но надо урегулировать вопрос их безопасности.