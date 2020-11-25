 
  • 22:09 – МИД Республики Арцаха приветствует историческое решение Сената Франции о признании независимости Арцаха. 
  • 21:39 – Сенат Франции единогласно признал независимость Республики Арцах 
  • 12:05 – Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство 
  • 22:09 – МИД Республики Арцаха приветствует историческое решение Сената Франции о признании независимости Арцаха. 
  • 00:23 – Как грузинка блистала на показе бренда Dolce & Gabbana 
  • 19:13 – В Москве задержали руководителей азербайджанской террористической организации "ВБОН" 
Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75

Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство

Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство 
 

Стартовал краткосрочный рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Хашимитское Королевство.

Президент Армении продолжает встречи с лидерами разных стран арабского мира, чтобы подтвердить нашу дружбу с этими странами и готовность к сотрудничеству, расширению и укреплению связей.

 

Во Дворце приёмов Иорданского Королевства сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Армении. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Иорданского Хашимитского Королевства.

 

После церемонии встречи состоялась отдельная беседа Президента Армении Армена Саркисяна с Королём Иордании Его Величеством Абдаллой II ибн Аль Хусейном, за которой последовала встреча в расширенном составе.

 

Во встрече участвовали Премьер-министр Иордании Бишер Хасавнех, Министр иностранных дел и по дела эмигрантов Айман Сафади, Министр промышленности, торговли и снабжения Маха Али и другие официальные лица.

 

Абдалла II ибн Аль Хусейн пользуется большим авторитетом в исламском мире. Он является представителем Хашимитской королевской династии, потомком пророка Мухаммеда в 41-ом поколении. Взошёл на трон 7 февраля 1999г. Абдалла II хранитель христианских и исламских священных мест Иерусалима.

 

Приветствуя визит Президента Армении, Король Иордании Абдалла II сказал, что две стороны объединяет прочная дружба и исторические связи. Король Абдалла II с теплотой вспомнил свой официальный визит в Армению в феврале нынешнего года и выразил признательность Президенту и народу Армении.

 

Отмечено, что Армения сегодня противостоит многочисленным вызовам, и как хорошие друзья и товарищи, намерены работать и оказывать содействие.

 

Президент Армен Саркисян выразил благодарность за тёплый приём, слова поддержки и постоянную готовность ещё более развивать отношения на всех уровнях. Он упомянул о состоявшихся с Королём Иордании в Ереване несколько месяцев назад конструктивных обсуждениях и нацеленных на будущее планах. «Есть взаимное доверие, и мы можем работать во имя будущего, - сказал Президент Армении. – В трудные моменты становится очевидно, кто твой настоящий друг и товарищ». Отметив, что из любой трудной ситуации есть надежда на выход, Президент выразил уверенность, что намеченные планы будут воплощены в жизнь, будет налажено более глубокое сотрудничество.

 

В тёплой и дружественной атмосфере, говоря о развитии двусторонних отношений и возможностях более эффективного использования имеющегося потенциала, Президент Армении и Король Иордании выразили готовность продвигать двусторонние взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, у двух стран много общего, они являются носителями древнейших цивилизаций, придают большое значение и ценят человеческий капитал: Иордания, как и Армения, превратила человеческий потенциал в основную движущую силу, ведущую к развитию.

 

Собеседники высказали общее мнение, что Армения и Иордания могут с успехом сотрудничать, в частности, в сферах новейших технологий, образования, науки, здравоохранения, продовольственной безопасности, туризма. Для Армении может быть поучительным опыт Иордании в работе с переселенцами.

 

На встрече речь шла также о совместных усилиях в борьбе против коронавируса, его медицинскими и социально-экономическими последствиями. Говорилось также о региональных и международных проблемах, вызывающих общую озабоченность, в частности, связанных с усилиями, направленными на установление мира на Ближнем Востоке.

 

Президент Саркисян обстоятельно проинформировал Короля Иордании о последствиях азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и о создавшейся ситуации. Иорданская сторона отметила, что они использовали свои имеющиеся на международных площадках связи и авторитет, чтобы способствовать усилиям по установлению мира. 

 

 

 
 


  Источник:FMG NEWS

  •   Просмотров Сегодня: 87


  •   Внимание! Поделитесь пожалуйста с друзьями в социальных сетях!
  •   Редакция сайта может не разделять мнение автора и не несет ответственности за авторские материалы.

    • Мы в Телеграм
    РЕКОМЕНДУЕМ ПРОЧИТАТЬ:
    » В Елисейском дворце состоялась встреча Армена Саркисяна и Эммануэля Макрона
    » Королева Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии Елизавета II поздравила президента Армен Саркисяна по случаю Дня независимости Республики Армения
    » Президент Итальянской Республики Серджо Маттарелла поздравил Президента Республики Армения Армена Саркисяна с Днем независимости
    » Наследный принц Абу-Даби поздравил президента Армении Армен Саркисяна с Днем независимости
    » Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил Президента Армении Армена Саркисяна и премьер-министра Армении Никола Пашиняна с Днем Независимости.
    » Владимир Путин поздравил Армена Саркисяна с днем рождения
    » Во Дворце Эмира Катара состоялась официальная церемония встречи Президента Республики Армена Саркисяна
    » Президент Армении Армен Саркисян отправится в Казахстан
    » Президент Армен Саркисян в Португалии участвует в ежегодной встрече аналитического центра Horasis
    » Президент Армении посетит Грузию
    » Великобритания придает важность дальнейшему развитию отношений с Арменией
    » Премьер-министр: Грузия приветствует победу Армена Саркисяна на президентских выборах в Армении
    Ваша Реклама Здесь - Тел 091 75 00 75 Добавить Комментарий
    Flag Counter
    FOCUS IP TV - LIVE
    РЕКЛАМА В АРМЕНИИ +37491 75 00 75 (Радио, ТВ, Интернет, Пресса...) FOCUS MEDIA GROUP ХОРОШАЯ РЕКЛАМА
    Фото дня

    → Место Рекламы

     Реклама на Радио в Армении
    • Сегодня
    • Читают
    • Комментируют

    МИД Республики Арцаха приветствует историческое решение Сената Франции о признании независимости Арцаха.

    • 22:09
    • 28
    • 0

    Сенат Франции единогласно признал независимость Республики Арцах

    • 21:39
    • 69
    • 0

    Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство

    • 12:05
    • 88
    • 0

    Никол Пашинян дал большое интервью агенству ТАСС | ВИДЕО

    • 11:51
    • 108
    • 0

    Туркменистан и телекомпания «Мир» договорились об информационном и культурном сотрудничестве

    • 12:47
    • 130
    • 0

    Малоимущим гражданам Таджикистана предоставили пособия в размере $13 млн

    • 10:47
    • 131
    • 0

    Лидер Украины по видеосвязи пообщался с участниками трёх революций

    • 14:44
    • 171
    • 0

    Федерализация Азербайджана - неизбежна! (Видео, Фильм, Карта Федерального Азербайджана)

    • 00:44
    • 61408
    • 0

    Что делать, если муж смотрит порно

    • 00:46
    • 56835
    • 0

    Азербайджанский депутат: В истории не было государства под названием «Азербайджан» до 1918 года (ВИДЕО, ФАКТЫ)

    • 02:21
    • 50345
    • 0

    Философия сексвайф-пар или новая культура семейных отношений

    • 02:23
    • 49903
    • 0

    США передали Нагорно-Карабахской Республике новейшую разведывательную систему

    • 16:33
    • 45701
    • 0

    Фуад Аббасов выгнан в шею с Российского Телевидения.

    • 13:35
    • 39622
    • 0

    В случае начала войны в Карабахе Россия и Иран будут на стороне Армении: Southfront (Видео)

    • 12:25
    • 38170
    • 0

    МИД Республики Арцаха приветствует историческое решение Сената Франции о признании независимости Арцаха.

    • 22:09
    • 28
    • 0

    Сенат Франции единогласно признал независимость Республики Арцах

    • 21:39
    • 69
    • 0

    Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство

    • 12:05
    • 88
    • 0

    Никол Пашинян дал большое интервью агенству ТАСС | ВИДЕО

    • 11:51
    • 108
    • 0

    Туркменистан и телекомпания «Мир» договорились об информационном и культурном сотрудничестве

    • 12:47
    • 130
    • 0

    Малоимущим гражданам Таджикистана предоставили пособия в размере $13 млн

    • 10:47
    • 131
    • 0

    Лидер Украины по видеосвязи пообщался с участниками трёх революций

    • 14:44
    • 171
    • 0
    Наш ТВИТТЕР
    ENGLISH NEWSFEED
    Armenia will raise public debt threshold
    November 2, 2020 - 15:45 AMT Armenia will raise the thresholds of public debt as the country's economy was also impacted by the martial law ...

    Yerevan: Ankara, Baku seek to give Karabakh conflict a religious dimension
    November 2, 2020 - 11:47 AMT The transfer of jihadists to the Nagorno-Karabakh conflict zone reveals the intentions of the Turkish-Azerbaijani ...

    Armenia GDP decline forecast revised downward to 6.8%
    November 2, 2020 - 13:04 AMT The Ministry of Finance has revised the forecasted decline in Armenia's economy in 2020 from 2.6% to 6.8%, Finance ...

    Azerbaijan tried to bring armored vehicles to the south but couldn't
    November 2, 2020 - 11:20 AMT The Azerbaijani forces attempted to bring armored vehicles close to the southeastern part of the frontline overnight, ...

    Covid-19: Armenia infections grew by 1194 in the past day
    November 2, 2020 - 11:23 AMT The number of confirmed coronavirus infections in Armenia grew by 1194 to reach 93448 on Monday, November 2 morning ...

    Azeri troops cut off fallen Armenian soldier's ear
    November 1, 2020 - 19:25 AMT Azerbaijani social media users have been disseminating more footage depicting the torture of Armenian prisoners of war, ...

    Karabakh mosque damaged in Azerbaijan's shelling
    November 1, 2020 - 16:24 AMTGohar Agha Mosque in Shushi, Nagorno-Karabakh was partially damaged in Azerbaijan's shelling of civilian settlements ...

    all news→

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО
    Персоны
    все персоны →

    → Место Рекламы

     СЛУШАТЬ РАДИО РЕКЛАМА НА РАДИО

    → Место Рекламы

     ХОРОШАЯ РЕКЛАМА