Рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Королевство 

Стартовал краткосрочный рабочий визит Президента Республики Армения Армена Саркисяна в Иорданское Хашимитское Королевство.

Президент Армении продолжает встречи с лидерами разных стран арабского мира, чтобы подтвердить нашу дружбу с этими странами и готовность к сотрудничеству, расширению и укреплению связей.

Во Дворце приёмов Иорданского Королевства сегодня состоялась официальная церемония встречи Президента Армении. В исполнении военного оркестра прозвучали государственные гимны Армении и Иорданского Хашимитского Королевства.

После церемонии встречи состоялась отдельная беседа Президента Армении Армена Саркисяна с Королём Иордании Его Величеством Абдаллой II ибн Аль Хусейном, за которой последовала встреча в расширенном составе.

Во встрече участвовали Премьер-министр Иордании Бишер Хасавнех, Министр иностранных дел и по дела эмигрантов Айман Сафади, Министр промышленности, торговли и снабжения Маха Али и другие официальные лица.

Абдалла II ибн Аль Хусейн пользуется большим авторитетом в исламском мире. Он является представителем Хашимитской королевской династии, потомком пророка Мухаммеда в 41-ом поколении. Взошёл на трон 7 февраля 1999г. Абдалла II хранитель христианских и исламских священных мест Иерусалима.

Приветствуя визит Президента Армении, Король Иордании Абдалла II сказал, что две стороны объединяет прочная дружба и исторические связи. Король Абдалла II с теплотой вспомнил свой официальный визит в Армению в феврале нынешнего года и выразил признательность Президенту и народу Армении.

Отмечено, что Армения сегодня противостоит многочисленным вызовам, и как хорошие друзья и товарищи, намерены работать и оказывать содействие.

Президент Армен Саркисян выразил благодарность за тёплый приём, слова поддержки и постоянную готовность ещё более развивать отношения на всех уровнях. Он упомянул о состоявшихся с Королём Иордании в Ереване несколько месяцев назад конструктивных обсуждениях и нацеленных на будущее планах. «Есть взаимное доверие, и мы можем работать во имя будущего, - сказал Президент Армении. – В трудные моменты становится очевидно, кто твой настоящий друг и товарищ». Отметив, что из любой трудной ситуации есть надежда на выход, Президент выразил уверенность, что намеченные планы будут воплощены в жизнь, будет налажено более глубокое сотрудничество.

В тёплой и дружественной атмосфере, говоря о развитии двусторонних отношений и возможностях более эффективного использования имеющегося потенциала, Президент Армении и Король Иордании выразили готовность продвигать двусторонние взаимовыгодное сотрудничество. По его словам, у двух стран много общего, они являются носителями древнейших цивилизаций, придают большое значение и ценят человеческий капитал: Иордания, как и Армения, превратила человеческий потенциал в основную движущую силу, ведущую к развитию.

Собеседники высказали общее мнение, что Армения и Иордания могут с успехом сотрудничать, в частности, в сферах новейших технологий, образования, науки, здравоохранения, продовольственной безопасности, туризма. Для Армении может быть поучительным опыт Иордании в работе с переселенцами.

На встрече речь шла также о совместных усилиях в борьбе против коронавируса, его медицинскими и социально-экономическими последствиями. Говорилось также о региональных и международных проблемах, вызывающих общую озабоченность, в частности, связанных с усилиями, направленными на установление мира на Ближнем Востоке.

Президент Саркисян обстоятельно проинформировал Короля Иордании о последствиях азербайджано-турецкой военной агрессии против Арцаха и о создавшейся ситуации. Иорданская сторона отметила, что они использовали свои имеющиеся на международных площадках связи и авторитет, чтобы способствовать усилиям по установлению мира.