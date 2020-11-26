Премьер-министр Армении провёл встречу с несколькими крупными бизнесменами

Председатель исполнительной власти Армении Никол Пашинян 25 ноября провёл встречу с крупными предпринимателями, в ходе которой обсудил вопросы, касающиеся восстановления экономической и инвестиционной активности в республике. Об этом сообщаетправительства Армении.

По представленной информации, на встрече приняли участие генеральный директор «Электрические сети Армении» Карен Арутюнян, генеральный директор ЗАО «Газпром Армения» Грант Таджосян, директор-основатель строительно-инвестиционной компании РЕНШИН Эдуард Марутян и президент-основатель ассоциации «Нушикян» Гарегин Нушикян.

В ходе переговоров, глава правительства и бизнесмены обсудили возможность укрепления государственно-деловой среды, обеспечение преемственности инвестиционных программ и восстановление экономической активности. Было отмечено, что по результатам встречи были достигнуты конкретные договорённости.

В правительственной пресс-службе подчеркнули, что встречи с представителями бизнес-сообщества будут продолжаться.