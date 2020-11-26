Представители Киргизии и Китая обсудили возможность возобновления авиасообщения между странами

Первый вице-премьер министр Киргизии Артём Новиков, который является временным исполняющим обязанности премьер-министра 25 ноября провёл встречу с послом Китайской Народной Республики Ду Дэвэнь. Во время разговора стороны рассмотрели актуальные вопросы сотрудничества между странами в различных сферах, в особенности, в торгово-инвестиционной. Об этом сообщает пресс-служба правительства Киргизии.

Одной из основных обсуждённых тем было возможное восстановление авиаперелётов между Китаем и Кыргызстаном на основе организации еженедельных гражданских и чартерных рейсов.

Новиков выразил большую благодарность правительству Китая за оказываемую постоянную поддержку в противостоянии пандемической инфекции коронавируса, добавив, что отношения между двумя государствами основаны на принципах дружбы и добрососедства.

В свою очередь, дипломат проинформировала о том, что китайское правительство приняло решение предоставить очередную гуманитарную поддержку Киргизии в борьбе с эпидемией, которая будет доставлена в страну в течение короткого срока.